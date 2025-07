Un soltero de 'First Dates' no puede evitar el llanto con lo que hace su cita: "No había pasado en la vida"

Renée acudió este jueves 17 de julio a 'First Dates' en busca de su media naranja con una larga lista de exigencias que su acompañante de la noche debía cumplir para una segunda cita. Lo que no sabía es que nada más llegar al 'Summer Resort' de Telecinco, Rafa, su acompañante de la noche, arrancaría la velada entre lágrimas por un delicado tema que la enfermera sacó a relucir sin reparo.

"Llevo mucho tiempo sola y soy muy exigente, busco una persona un poco inteligente y sobre todo con mucho humor, porque a mí me gusta reír", comenzó explicando la enfermera jubilada de 77 años, que reside desde hace años en Málaga. Y antes de descubrir a la pareja que el espacio de Telecinco había escogido para ella, explicó que quería recibir a su acompañante tocando la flauta nativa americana.

Rafa se emociona ante el gesto de Renée al recibirlo en 'First Dates': "No me había pasado en la vida"

Entonces el soltero de 'First Dates' escogido para la ocasión se dispuso a entrar al restaurante con su carta de presentación. "Yo voy a mi bola, a mi me conoce como el del sombrero, el del perrito, llevo ropa muy rara", confesó Rafa, pensionista de 66 años procedente de Valencia, que quedó completamente sorprendido cuando vio a su cita tocando una melodía para recibirlo en el restaurante.

Renée y Rafa en 'First Dates'

"Me ha parecido una manera muy bonita de recibir a una cita, como nunca me había pasado en la vida pues me he emocionado un poquito", comentó el valenciano visiblemente emocionado. "Me han elegido un hombre bonito, me gusta que esté calvo, me encanta", aseguró Renée ante las cámaras, indicando todo un buen comienzo de cita para ambos, pues Rafa también parecía encantado.

Fue minutos más tarde, ya sentados en la mesa del restaurante de 'First Dates' cuando llegó el mayor momento de tensión de la noche. "He sido enfermera toda la vida, trataba a pacientes con cáncer y llena mucho", comenzó explicando la holandesa. "Yo soy jubilado, tengo a mi nieto de ocho años en casa y a una perrita que la quiero como a mi vida", desveló el de Valencia sin saber que acabaría entre lágrimas ante su cita.

Rafa no puede evitar las lágrimas: "Solo pensar en perderla..."

"Yo estoy sin perros, para mí era súper difícil, cuando se me murió la última dije...", trató de explicar la enfermera sin éxito, pues Rafa comenzó a llorar de forma desconsolada, deteniendo la conversación y la cena. "¿Emociones no?", comentó visiblemente apurada la jubilada mientras el valenciano trataba de explicarse.

"Realmente soy muy sensible, casi lloro por todo, pero bueno, por lo que me llega al corazón, y hablar de mi perrita me hace llorar", confesó el soltero de 'First Dates' secándose las lágrimas para continuar con la velada. "¿Pero vive todavía tu perra no?", preguntó entonces su acompañante. "Ya pero solo pensar en perderla es la hostia", aseguró el pensionista.

Un gesto que impresionó para bien a Renée. "Eso para mí significa que es un hombre muy sensible, que tiene muchos sentimientos y eso me ha gustado mucho de él", confesó la de Málaga tras la escena, anticipando la decisión que tomarían más tarde en el tramo final de su cita. "Por supuesto que quiero una segunda cita, porque me parece una persona encantadora y maravillosa, no hay nada que me haya disgustado de esta mujer", aseguró Rafa, seguido de otra respuesta afirmativa de la holandesa.