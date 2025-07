Un soltero de 'First Dates' descoloca a su cita con su gran engaño al entrar: "¿No te acuerdas de mí?"

Postrada en el jacuzzi y entonando un canto de sirena que distrajo hasta al propio Carlos Sobera, así irrumpió María Corazón en 'First Dates' este jueves dispuesta a encontrar a su media naranja. Y aunque cuando se encontró de frente con Rambito, su cita de la noche, las esperanzas de la cita parecían perdidas, los dos excéntricos solteros descubrieron que tenían más de un gusto en común.

"La sirenita de Benalmádena", anunció entre risas la soltera disfrazada de sirena en el jacuzzi del programa antes de que Carlos Sobera recordase su última visita al restaurante. "El sexo es muy importante, hay que hacer el amor muchas veces, todas las que se pueda, una dura", confesó a continuación la empresaria de 71 años, asegurando además tener varios amantes.

Carlos Sobera lanza una advertencia al soltero de 'First Dates' antes de conocer a su cita: "Necesitas estar sentado"

"Me gustan los hombres marchosos, simpáticos y que me hagan un buen squirting", sentenció ante las cámaras la repetidora de 'First Dates', que se presentaría con la misma franqueza ante su cita de la noche, Ramón 'Rambito', un empresario de 60 años. "Vengo del mundo del deporte, siempre he estado compitiendo, de hecho batí un récord en el año 91, 3200 abdominales", explicó el de Albacete al presentador.

María Corazón y Rambito en 'First Dates'

Fue entonces cuando Carlos Sobera le lanzó una piadosa advertencia según María Corazón se preparaba para salir. "Necesitas estar sentado, ya te lo digo yo", aseguró el presentador. "¡Virgen Santa!", exclamó el soltero cuando vio a la empresaria malagueña avanzar con decisión hasta su sitio en la barra de espera del restaurante. Pero el empresario no dejó que su arrolladora personalidad le llevase por delante.

"No me digas que eres tú. ¿No te acuerdas de mí?", le preguntó Ramón dejando descolocada a la soltera de 'First Dates', que repasaba en su mente a todos sus amantes. "No me acuerdo de nada, yo a ese no me lo he follado", señaló con sorna ante las cámaras la de Benalmádena antes de que su acompañante le reconociese que le estaba gastando una broma para romper el hielo.

"En un momento dado puedo desnudarme"

Y la química entre ambos no tardó en surgir debido a sus similares filosofías de vida y sentido del humor. "Físicamente está muy bien, aunque el pelo lo tiene un poco raro, parece el de Caballo Loco", reconoció ante las cámaras María Corazón. "No te pongas nerviosa. ¿Es que te pongo nervioso? Porque en un momento dado puedo desnudarme", bromeó el de Albacete desatando las risas de la soltera

"Dice cada cosa que no veas, no es tímido, de tímido no tiene nada", comentó algo incrédula ante las cámaras de 'First Dates', para vivir una velada llena de confesiones de índole sexual y mucho humor que culminó con una escena sin igual en el jacuzzi. "Me pone cachonda", reconoció la empresaria mientras le daba un masaje Ramón en la sala aparte del programa.

Entonces, llegó el momento de la decisión final, y tanto Ramón como María Corazón tenían claro su siguiente paso. "Con Rambito bueno… voy a pensar si voy a Albacete, porque el que va a Albacete van y se la meten, vamos a ver", señaló la de Benalmádena antes de hacer el test final a su acompañante. "¿Tú sabes hacer squirting?", le preguntó al de Albacete. "No, pero tú me vas a enseñar", resolvió el empresario, expresando también su intención de seguir conociéndola fuera del programa.