Paula Vázquez y Chenoa sacan pecho por TVE y claman por la ausencia de mujeres en prime time: "No nos vamos a callar"

Hace unos años, Paula Vázquez no dudó en cuestionar a Atresmedia por la falta de mujeres en sus programas de prime time. Algo que en los últimos años se ha intensificado salvo en TVE que en los últimos meses está apostando por programas presentados por mujeres como es el caso de Paula Vázquez o Chenoa.

Este martes, 'La ventana' de la Cadena SER ha querido debatir sobre ello aprovechando la presencia de Itziar Miranda, que es la única mujer, que está presentando actualmente un concurso diario en televisión mientras que otros programas como 'La ruleta de la suerte', 'Pasapalabra', 'Agárrate al sillón' o 'Saber y ganar' cuentan con hombres.

La apuesta por las mujeres en TVE es clara. La última edición del Benidorm Fest contó con tres mujeres, entre las que estaba Paula Vázquez, que la próxima temporada regresará al prime time de La 1 como maestra de ceremonias de 'Hasta el fin del mundo', la versión española de 'Race across the world', un nuevo reality al más puro estilo de 'Pekín Express'. Y en otoño, la cadena pública contará con otro formato de prime time liderado por una mujer como Eva Soriano con 'Cuánto, cuánto, cuánto'.

"Han tardado mucho en incluir a las mujeres en concursos. Ahora RTVE está marcando un antes y un después con esto. Recordemos en pandemia, no quedó ni una sola mujer en pandemia en TV, más que informativos. En entretenimiento no quedó ninguna. Es por lo de siempre, somos pasajeras de segunda en muchas ocasiones", denunciaba Paula Vázquez en 'La ventana'.

Asimismo, la gallega no ha dudado en pedir a las mujeres que sean valientes y pidan su sitio. "Lo cual tiene un coste muy alto también. Yo no tengo hijos, pero compañeras con hijos hay programas que no pueden pensar en hacer", añadía al respecto. Algo a lo que se sumaba Mariola Cubells al recordar que hace unos meses ella hizo precisamente un artículo sobre la falta de mujeres en el horario de máxima audiencia con todo hombres al frente de los programas de access prime time. "Si en la franja más vista solo salen señores, estás mandando un mensaje que no es real. Además, no es solo nocivo y perverso, no es real", sentenciaba.

Por su parte, Chenoa, que actualmente triunfa en TVE con hasta dos programas diferentes ('The Floor' y 'Dog House'), aseguraba que no entiende por qué no se pueden quejar de la falta de mujeres en los prime time de la televisión. "Al final lo que hacen es decirnos que no digamos muchas cosas y nos callemos. No, no nos vamos a callar. Es más que obvio ver las desigualdades que todavía existen. Las que tenemos un micrófono y podemos decir y que alguien nos escuche lo tenemos que decir. Es verdad y no pasa nada por decirlo, lo que hay que hacer es intentar que no suceda", destacaba la cantante y presentadora.

Por último, Chenoa dejaba una última reflexión sobre cómo a las mujeres se las retira pronto de la televisión sobre todo de los programas de entretenimiento. "No solamente mujeres, me pasa incluso con la edad. Faltan veteranas. En EEUU los mejores programas los llevan mujeres con una edad determinada", añadía.

