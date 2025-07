Javier de Hoyos y 'Ni que fuéramos Tentáculos', inesperados protagonistas de 'Tardear' en Telecinco

No es habitual que en Telecinco se escuche hablar de rostros relacionados con el universo 'Sálvame', y La Osa Producciones Audiovisuales, antes conocida como La fábrica de la tele. Sin embargo, este viernes, en 'Tardear' se ha podido escuchar el nombre de Javier de Hoyos así como del programa de Carlota Corredera en TEN y Canal Quickie, 'Ni que fuéramos tentáculos'.

Todo se producía en plena conversación con Elisa, la supuesta nueva amiga de Iker Casillas. La joven llamaba a 'Tardear' después de haber hecho lo propio en 'Vamos a ver' por sentirse muy indignada con la actitud que ha tenido el ex capitán del Real Madrid y de La Roja con ella.

Así, Verónica Dulanto no dudaba en preguntarle a Elisa por qué había decidido romper ahora su silencio en 'Tardear'. "¿Elisa por qué ahora quieres salir públicamente a hablar de esta relación que has mantenido con Iker Casillas?", le cuestionaba la presentadora. "Porque en un principio me llegaban informaciones y me peguntaban si yo estaba conociendo a Iker y yo le comenté a él que no quería ser partícipe de todo ello, pero como he visto cosas raras, es raro que cuando yo lo niego él contacta con programas afirmando que si nos conocemos", aseveraba Elisa.

"¿Es decir el pacto que teníais lo rompe Iker?", le repreguntaba Verónica Dulanto. "Si, hace unos meses me preguntaron en un programa sobre si yo conocía a Iker y yo le contesté a esa periodista que se estaba confundiendo, yo esto se lo traslado a Iker para que supiera y que no se preocupara que no iba a hablar de él. Sin embargo él ha cogido a esta misma periodista que se llama Ana Gurgui del programa 'Tentáculos' y le ha afirmado que sí que me conoce delatándome", añadía Elisa nombrando así el programa de Carlota Corredera en pleno 'Tardear'.

Al escucharla, Antonio Montero quería saber si se había molestado con Iker Casillas después de todo lo sucedido. "A raíz de eso me han seguido preguntando y las otras veces que me han preguntado le di la oportunidad a Iker, le dije me están preguntando por ti, creo que lo mejor es que contactes con estos periodistas como con Leti o con Javier de Hoyos y les comentes la situación y le digas lo mismo que yo he estado diciendo hasta ahora", añadía Elisa mencionando al presentador de 'D Corazón' en TVE junto a Anne Igartiburu.

Más allá de estas dos menciones a 'Ni que fuéramos' y a Javier de Hoyos en 'Tardear', Elisa se mostraba muy indignada con Iker Casillas en 'Tardear' por haber estado tonteando con numerosas mujeres y quejarse de que siempre le venden siendo ahora él quién la ha vendido a ella. "Él no es ninguna víctima", sentenciaba.