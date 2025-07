Hace unos días, Joaquín Prat concedía una entrevista a El Televisero en exclusiva en la que, además de hablar de televisión, también valoraba la actual situación política con un análisis contundente y sin cortapisas. Unas declaraciones que, por cierto, están teniendo mucha repercusión.

En primer lugar, el presentador de las mañanas de Telecinco asegura que la actualidad política no puede ser peor, y nos deja una lapidaria frase a propósito: "No he visto una degradación peor de la clase política en nuestro país en mis cincuenta años de vida".

"Tenemos una clase política lamentable y no me tires de la lengua porque, al final, me echan del país", añade Joaquín Prat sin titubeos. El periodista considera que "es el peor momento político que está viviendo la democracia española". De hecho, pone en cuestión esta forma de gobierno al afirmar sin rodeos que España vive "una democracia de saldo".

"Para empezar, la separación de poderes está amenazada; se está produciendo o se lleva intentando colonizar una serie de instituciones con intereses partidistas e ideológicos", sostiene el comunicador de 'Vamos a ver' en la extensa conversación que mantiene con este portal.

A continuación, preguntado por las responsabilidades en los recientes sucesos de Torre-Pacheco (Murcia), es tajante: "Es el buenismo y la falta de mano dura y contundencia en la que estamos instalados. Tenemos unas leyes y un sistema penal laxo y unos jueces que tienen tal carga de trabajo que no se ocupan de lo que es realmente importante".

Además, Joaquín Prat apunta a "una falta absoluta de regulación de la inmigración"; sin ignorar "los grupúsculos fascistas de siempre que aprovechan la más mínima ocasión que tienen para arrimar el ascua a su sardina". En paralelo, cree que "todos" los partidos han actuado de forma irresponsable y con fines electoralistas a raíz de esos mencionados incidentes.

Por último, se le preguntaba si piensa que España es un país racista. "Yo creo que España no es un país racista pero, claro, yo soy blanco y no he sufrido nunca el racismo. No soy negro, no soy marroquí, no soy musulmán y no he sufrido delitos de odio porque no soy gay. Habría que preguntar a gente que es distinta o que forma parte de minorías si cree que España es un país racista. Yo solo puedo decirte que no soy racista", respondía también con rotundidad.