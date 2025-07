Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 28 de julio: La orden de despido de Curro y Lope, degradado

Afortunadamente, llegan buenas noticias a La Promesa porque Rafaela ya se ha recuperado, pero Catalina no piensa olvidar que la vida de su hija estuvo en serio peligro. Por ello, decide enfrentarse al barón de Valladares dejándole claro que no va a claudicar y que no teme sus amenazas.

Cristóbal no baja la guardia respecto al funcionamiento del servicio y, tras hablar con Lope, considera la posibilidad de devolverlo a su puesto de lacayo y sacarlo de cocinas. Pero no es el único problema del cocinero: le extraña mucho la falta de curiosidad de Vera respecto a su propia familia. ¿Conseguirá averiguar la razón.

Curro no solo está preocupado porque Ángela quiera seguir investigando los papeles de Lorenzo, sino que, harto de aguantar la presión del capitán, se enfrenta a él de forma tan violenta que Lorenzo toma una decisión drástica: su despido.

Enora sigue interrogando a Toño sobre el pasado de Manuel, quien les anuncia que Pedro Farré ya ha recibido el prototipo de motor que han construido.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del lunes 28 de julio

El barón de Valladares intensifica su presión al presentarles una lista de nobles que respaldan su causa. Martina se preocupa y Catalina insiste en que la amenaza solo busca intimidarlos. En medio de la discusión, Martina acusa a Catalina de estar poniendo en peligro a sus hijos, lo que la convierte en una mala madre.

Toño, cada vez más interesado en Enora, busca consejos de Manuel para conquistarla. Por su parte, Ricardo intenta acercarse a Pía, pero ella lo rechaza, revelando que Santos la amenazó. ¿Cuál será su reacción?

Alonso revoca el despido de Curro, a pesar de la insistencia de Lorenzo. El muchacho, por su parte, confiesa a Ángela la verdadera razón detrás de su investigación: la muerte de Jana no fue cosa de Cruz, sino que todo apunta a que el capitán de la Mata la envenenó tras dispararle. ¿Cómo reaccionará la hija de Leocadia?

Lope enfrenta la posibilidad de ser degradado a lacayo, lo que genera preocupación entre sus compañeros. Simona y Candela no piensan quedarse de brazos cruzados y deciden interceder por él ante Cristóbal.