'La Promesa' queda fuera de la parrilla de TVE tras una enésima modificación: ¿Cuándo se emitirá el próximo capítulo?

En el capítulo de 'La Promesa' de este miércoles, 23 de julio, la situación de Rafaela ha comenzado a mejorar gracias al doctor Guillén, cuyo valor al atenderla devuelve la esperanza a Catalina y Adriano. Además, reafirman su decisión de no ceder ante las amenazas del barón de Valladares.

Manuel, Enora y Toño han celebrado el éxito de su motor y han debatido entusiasmados sobre su próximo proyecto. La muchacha comprende que Manuel sigue profundamente enamorado de Jana pero parece que tiene sentimientos por él. Santos ha confesado a Ricardo que su madre, Ana, lo usó para hacerle daño, pero sigue resentido con Pía por interferir en su vida familiar.

Mientras, crece la preocupación en torno a Samuel, cuya misteriosa desaparición inquieta profundamente a María Fernández y Petra, pues nadie sabe nada de él. Además, la señora Arcos se ha mostrado muy frustrada tras discutir con Cristóbal, quien, pese a sus buenos modales, genera incomodidad en todos.

Ángela insiste en ayudar a Curro investigando los negocios turbios del capitán, pese a la negativa inicial del joven, preocupado por ponerla en peligro. Leocadia, por su parte, está preocupada por su reputación y Lorenzo, de manera inusitada, se ofrece a resolver eso con una propuesta disparatada: el capitán de la Mata está dispuesto a casarse con su hija.

Todos los avances en las tramas los veremos en el capítulo 641, que no se podrá disfrutar hasta el viernes, 25 de julio, ya que TVE vuelve a retirar 'La Promesa' de su programación este jueves por el Tour de Francia y una nueva doble emisión de 'Valle Salvaje'.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 641 (viernes 25 de julio)

Afortunadamente, Rafaela ya se ha recuperado, pero Catalina no piensa olvidar que la vida de su hija estuvo en serio peligro. Por ello, decide enfrentarse al barón de Valladares dejándole claro que no va a claudicar y que no teme sus amenazas.

Cristóbal no baja la guardia respecto al funcionamiento del servicio y, tras hablar con Lope, considera la posibilidad de devolverlo a su puesto de lacayo y sacarlo de cocinas. Pero no es el único problema del cocinero: le extraña mucho la falta de curiosidad de Vera respecto a su propia familia. ¿Conseguirá averiguar la razón.

Curro no solo está preocupado porque Ángela quiera seguir investigando los papeles de Lorenzo, sino que, harto de aguantar la presión del capitán, se enfrenta a él de forma tan violenta que Lorenzo toma una decisión drástica. ¿De qué se trata esta vez?

Enora sigue interrogando a Toño sobre el pasado de Manuel, quien les anuncia que Pedro Farré ya ha recibido el prototipo de motor que han construido.