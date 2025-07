Así ha sido la despedida para siempre de Joaquín Prat en 'Vamos a ver' ante el nuevo "reto" encomendado por Mediaset

Telecinco daba la campanada a última hora de este miércoles al anunciar el salto de Joaquín Prat a las tardes a partir de septiembre con un nuevo magacín producido por Unicorn Content que tomará el relevo de 'Tardear', que se despide tras dos años en emisión. Mientras que tal y como hemos avanzado en exclusiva en El Televisero, 'El diario de Jorge' se mantendrá en su horario habitual.

Tras hacerse oficial la noticia, Joaquín Prat se ha despedido este jueves de la audiencia de 'Vamos a ver' y de las mañanas de Telecinco tras 16 años. "Los periodistas, presentadores, comunicadores nos debemos al espectador, ustedes son la razón de nuestro trabajo, ustedes son siempre los protagonistas, nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos a ustedes porque son los que nos ven y porque por ustedes tenemos trabajo", empezaba diciendo el presentador.

"Así que me siento en la obligación de decirles, por si no lo saben, que este es mi último programa en las mañanas, este es el último 'Vamos a ver' que presento porque esta cadena me ha encargado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre. Y por eso, aunque luego me despediré de ustedes que son los protagonistas, me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me hayan aguantado, porque soy jodido de aguantar, que me hayan ayudado, me hayan querido y arropado y que hayan hecho el espectacular trabajo que siempre hacen", proseguía destacando.

El recado de Joaquín Prat a Telecinco tras el ascenso de Patricia Pardo: "Ya era hora"

Patricia Pardo en 'Vamos a ver'

De esa forma, se despedía de Juan Manuel Medina, de Luis Rendueles y de todos los colaboradores de la mesa de sucesos de 'Vamos a ver' y especialmente de Alfonso Egea y de Patricia Pardo. "Patricia Pardo a partir de septiembre será la presentadora, ya era hora, de este programa. Gracias de corazón, sois fantásticos y gracias porque me habéis permitido conocer unas buenas personas y sois gente bonita. Os deseo lo mejor en la nueva etapa en septiembre en la que volveremos con la misma ilusión", añadía.

"Sin pelos en la lengua hasta el final ehhh, se nos va el gran danés, a ¿quién le pasamos ahora el látigo?", reaccionaba Patricia Pardo. "El látigo de las mañanas ya os los quedáis vosotros, los que os quedéis en las mañanas y sino os espero en las tardes", le contestaba Joaquín Prat. "Seguiremos queriéndote y arropándote desde muy cerquita. 15 años se dice pronto Joaquín, no sé con quién voy a discutir a partir de ahora", añadía con cierta sorna la nueva presentadora titular de 'Vamos a ver'.

"Donde hay patrón no manda marinero. Nosotros somos soldados. En una empresa si tienes un contrato y eres un asalariado, otra cosa son los autónomos que también se enfrentan a sus dificultades, pero si tú eres trabajador en una empresa te manda y además te pone un reto por delante tan ilusionante pues tienes que decir amén, encantado, que sí, que voy con fuerza, ahora me voy de vacaciones", añadía el presentador de 'Vamos a ver'. Finalmente, Patricia Pardo le decía que "ha sido un honor y gracias por todo lo aprendido". "Gracias a ti Joaquín", apostillaba Alfonso Egea antes de que Joaquín Prat se dirigiera hacia su último club social en 'Vamos a ver'.

La despedida de Joaquín con dardo a Lequio

Posteriormente, tras el final del club social, Joaquín Prat volvía a lanzar un mensaje de despedida y de agradecimiento a sus compañeros. "Dar las gracias a mis compañeros de este club social. Yo hoy me marcho de vacaciones, pero además se da la circunstancia de que hoy es la última vez que presento este programa. A partir de septiembre será Patricia Pardo la que coja el testigo de Ana Rosa y su programa y esté con todos ustedes a eso del filo del mediodía. Yo me voy a la tarde con un proyecto ilusionante en el que vamos a poner todas las ganas y toda la emoción y sobre todo la cercanía y la honestidad que yo he intentado tener con todos ustedes. En esa misión me han ayudado todas estas personitas que se sientan cada día en el club social para entretenerles a ustedes porque ustedes son siempre los protagonistas", decía después justo antes de acabar el programa.

Justo entonces las cámaras pillaban a Alessandro Lequio con el móvil y Joaquín Prat no se podía cortar. "Fíjense lo que le interesa a Lequio que nos han hecho un plano general y aquí el menda está con el teléfono. Pero bueno qué se puede esperar. En fin les voy a echar mucho de menos a todos porque cada uno a su manera son maravillosos, son gente sensata aunque no lo parezca, honesta y grandes profesionales y mejores personas. Gracias por todo, gracias por estar ahí, nos vemos en septiembre en la tarde de Telecinco. Que tengan ustedes un feliz día y como hay operación salida si cogen el coche por favor cuidado en la carretera y así nos volvemos a ver en septiembre", sentenciaba.