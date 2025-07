Almácor, sobre la cara B de Supervivientes: "una vorágine de mierda" por la que se preguntó "qué hago aquí"

Almácor ha concedido una entrevista al podcast La Escalera Roja en la que se ha sincerado como nunca antes sobre su paso por 'Supervivientes 2025'. Una trayectoria que -recordemos- se truncó a consecuencia de una lesión que impidió su continuidad a mitad de edición.

El cantante ha confesado la dureza del formato no solo por las penalidades que se sufren ante la ausencia de comida, de un techo sobre el que refugiarse o de una cama sobre la que descansar, sino por los conflictos tan tremendos a los que asistió, siempre desde 'la barrera', y que le llevaron a preguntarse qué hacía en el reality de Telecinco.

"Llegábamos a la Palapa y se escuchaba: 'pues me voy a cagar en tu estampa'. Y yo decía: 'tío, pero si estaban bien hace un minuto. ¿Qué ha pasado?'", empieza comentando Almácor, dejando entrever la posibilidad de que algunos de esos encontronazos se forzaran cuando se encendía el piloto rojo de la cámara.

Almácor: "Lo pasaba fatal. Se te veía una cara de situación de decir: '¿qué cojones hago yo aquí?'"

Ante el recurrente mal rollo que se respiraba en la isla, el alicantino admite abiertamente que "lo pasaba fatal": "Se te veía una cara de situación de decir: 'qué cojones hago yo aquí'. Porque eran peleas por peleas. Yo me planteaba: 'si lo estamos pasando muy mal y somos cinco en el grupo, ¿por qué no os lleváis bien?'".

"Por lo menos de mi mitad de concurso hacia delante, cuando yo me quedo con Carmen, Montoya, Pelayo y Damián, yo me quedo en medio (de sus conflictos). Estaba en el medio de una vorágine de mierda, de insultos...", revela Almácor sobre su momento más crítico en 'Supervivientes 2025'.

"Hubo un momento en el que les dije: 'chavales, como siga de escalada esto, os falta raparos por la noche, pegaros con un palo como en 'El Juego del Calamar'. Literalmente pensaba: 'poneos un número y decid 'número 4, eliminado' y pegadle un palizón...'", compara el artista.

"Los descalificativos llegaron a un punto en el que les faltaba pegarse", asegura el cantante

"Creo que los descalificativos llegaron a un punto en el que les faltaba pegarse. Yo intentaba siempre mediar un poco en la situación, pero estar en medio me penalizaba porque yo no estaba en medio por querer estarlo, sino porque a mí no me gustan las pelas. Soy una persona muy tranquila y, si no te caigo bien, te doy la mano y tú por un lado y yo por otro", prosigue Almácor.

"Entonces, yo siempre intentaba aportar mi granito de arena para crear buen rollo, pero era muy complicado, muy complicado (...) Hay como una valla (divisoria) que tiene una ventana en la que hablas con los de la otra playa y el 90% de las veces hablaba con Borja (el ganador) para desestresarme", revela. Era su psicólogo en mitad de tanta crispación.