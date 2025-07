Estas películas de estreno llegan el fin de semana a Netflix, Movistar, Prime Video: qué ver del 25 al 27 de julio

Poco a poco el mes de julio va llegando a su fin, pero las plataformas de streaming no descansan ni un solo fin de semana. Y a las pruebas nos remitimos. Porque estos días del 25 al 27 de julio tenemos nuevos añadidos a los catálogos de Netflix, Prime Video, Movistar Plus+, SkyShowtime o Disney Plus. Como siempre, os hemos seleccionado los cinco más destacados para que podáis pasar un fin de semana perfecto.

Comenzamos la lista de recomendaciones con 'Terminagolf 2', una nueva comedia de Adam Sandler. De esas que hace como churros, y que tan cómodo se siente en ellas. Si queremos seguir con comedias, pero un poco más emotivas (y realistas), tenemos 'Wolfgang', la española con Miki Esparbé, en Movistar Plus+. O la nueva historia romántica de Jenna Ortega, a la espera de su nueva temporada de 'Miércoles', que nos llega a SkyShowtime. Y a los que les gusten las emociones fuertes, también tenemos opciones, por supuesto. Por un lado, 'Amateur', cine de acción y de espías que nos lleva directamente a esas películas que tan bien se le daban a Hollywood en los 90. O 'Presence', una nueva vuelta de tuerca al género de terror de casas encantadas, con una Lucy Liu preocupada por su familia.

Terminagolf 2

Sinopsis: el famoso excéntrico jugador de hockey Gilmore, ahora convertido en golfista, participa en un torneo de golf senior. Además de intentar ganar el campeonato, tendrá que hacer frente a diferentes desafíos tanto en el campo como en su búsqueda personal por demostrar su valía en un deporte completamente distinto al que estaba acostumbrado.

Adam Sandler, aunque no haya triunfado tanto en otros países, es uno de los comediantes estrella de Estados Unidos. No en vano, lleva treinta años haciéndonos reír. 'Terminagolf', uno de sus primeros éxitos, que en Estados Unidos se llamó 'Happy Gilmore', tiene por fin secuela, aunque en Netflix, y no en cines. Con un guion escrito por el propio Sandler, volveremos a ver a Gilmore haciendo sus payasadas de siempre en un campo de golf. Regresan varios de los personajes de la primera película. Entre ellos, el interpretado por Julie Bowen, Claire en 'Modern Family'. Aunque la actriz no las tenía todas consigo cuando se anunció esta segunda parte.

“Creí que me reemplazarían por una mujer más joven”, dijo Bowen en el pódcast Inside of You. “No pensé que me fueran a traer de vuelta. ¿Quién se supone que soy ahora? Él debe tener una mujer más joven”. No es la única que vuelve: Christopher MacDonald también regresa, al igual que Ben Stiller, y tenemos los fichajes de Bad Bunny o incluso Eminem.

Plataforma: Netflix

Presence

Sinopsis: Rebekah, su marido y sus hijos comienzan a experimentar fenómenos inexplicables tras mudarse a su nueva casa en los suburbios. Las extrañas presencias que se manifiestan a su alrededor les harán cruzar la fina línea que separa la realidad de la percepción...

Esta nueva película de Steven Soderbergh, director de 'Oceans Eleven' o 'Traffic' tiene algo diferente a los filmes de casas encantadas: la película está contada enteramente desde el punto de vista de un fantasma. Original, ¿verdad? Aunque la crítica no se mostró muy entusiasmada con este giro, lo cierto es que hizo taquilla y nos devolvió a una Lucy Liu bastante desaparecida en los últimos años. "Creo que ahí fuera hay una energía. De verdad", contó la actriz para GQ. "Hay mucho que es intangible. Como cuando sales de un taxi y casi te arroya una bici eléctrica pero algo te detiene justo a tiempo. Hay algo que conecta con nosotros que no se puede ver, pero sí sentir". Rodada en tan solo 11 días (aunque estaban planeados 13 días) y un presupuesto de 2 millones de dólares. ¿Merecerá la pena?

Plataforma: Prime Video

Wolfgang (Extraordinario)

Sinopsis: Wolfgang, un niño de diez años con un cociente intelectual de 152 y trastorno del espectro autista, se ve obligado a vivir con su padre, Carles, a quien no ha visto nunca, tras la repentina muerte de su madre. Carles afronta el reto con ganas y voluntad, pero Wolfgang no soporta su desorden ni su desorganización y lo considera un “bajocien” por su falta de intelecto. Así que, a escondidas, Wolfgang planea conseguir su sueño: entrar en la academia de música Grimald de París, donde estudió su madre, y convertirse en el mejor pianista del mundo.

Javier Ruiz Caldera es el director de una de las películas más interesantes de nuestro cine este 2025. La historia es la adaptación de la novela más personal de Laia Aguilar, que además ejerce como co-guionista de la historia. Con Miki Esparbé como protagonista, 'Wolfgang' explora las conexiones humanas, pese a estar en momentos totalmente diferentes de la vida. Y sí, profundiza en temas tan importantes y complejos como la paternidad, la salud mental o el suicidio. "Veo esta tendencia de que a veces se tiende a infantilizar a los más pequeños sobre temas delicados y me doy cuenta de que en realidad nos pasa la mano por la cara muchísimas veces. Está muy bien adaptar el discurso e intentar ser cercanos, pero no evadir hablar de determinados temas por el simple hecho de que son niños pequeños. Creo que es importante abordarlo", se sinceró el actor en una entrevista para eCartelera.

Plataforma: Movistar Plus+

Invierno primavera verano, otoño

Sinopsis: Remi tiene su futuro resuelto: Harvard en otoño, hacer que sus padres se sientan orgullosos y seguir el camino que siempre ha esperado tomar. Entonces conoce a Barnes, que vive el momento y le hace cuestionarse todo. A medida que su historia de amor se desarrolla durante el verano, Remi se enfrenta a una decisión: seguir con el plan que siempre ha conocido o arriesgarlo todo por una vida que nunca vio venir.

Jenna Ortega y su compañero en 'Miércoles', Percy Hynes White, vuelven a reencontrarse en esta película romántica al uso que hemos visto tantas veces. Solo con leer la sinopsis nos podemos imaginar por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? Ortega también es la productora ejecutiva de la película. No se ha prodigado mucho la actriz tras el éxito arrollador de 'Miércoles'. "Siendo franca, después de la serie y de tratar de entenderlo todo, era una persona infeliz", se sinceró para Vertele. "Después de la presión, la atención como alguien bastante introvertida, aquello fue muy intenso y me dio mucho miedo, fue aterrador". Pero gracias a la saga 'Scream', a algunos proyectos independientes, y a esta comedia romántica con tintes dramáticos, la actriz se mantiene en primera plana. Y es que el personaje protagonista de esta película le viene como anillo al dedo. ¿Como curiosidad? En vez de ser la chica la rara, en este caso es el chico.

Plataforma: Skyshowtime

Amateur

Sinopsis: Charlie Heller es un brillante pero introvertido decodificador de la CIA que trabaja en una oficina en el sótano de la sede de Langley. Su vida cambia radicalmente cuando su esposa muere en un ataque terrorista en Londres. Cuando sus supervisores se niegan a tomar cartas en el asunto, él mismo toma las riendas y se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo para localizar a los responsables. Su inteligencia puede ser el arma definitiva para llevar a cabo su venganza.

Basada en la novela de Robert Littell que, por cierto, ya tuvo una adaptación al cine en 1982, dirigida por James Hawes. El mismo director de la serie de AppleTV+ 'Slow horses', con Gary Oldman. Aquí también se mete de lleno en el mundo de los espías, con el ganador del Oscar Rami Malek, y Laurence Fishburne. Rami hace una interpretación muy parecida a la de la serie que le dio a conocer, 'Mr. Robot'. Ya sabemos: chico inteligentísimo, con evidentes problemas para relacionarse socialmente. Y para vengar el asesinato de su mujer, decide tomar la justicia por su mano, más o menos. La película nos lleva a sitios como París, Marruecos o incluso Madrid. “Siento que es un personaje muy poderoso, alguien que, tras sufrir una tragedia personal inconmensurable, toma la decisión de no hundirse en su propia tristeza y soledad. Todo lo contrario: Charlie se sobrepone y descubre un coraje interior que ni siquiera sabía que tenía", contó Malek para GQ.

Plataforma: Disney Plus