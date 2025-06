Películas de estreno que llegan a Netflix, Prime Video o Movistar+: qué ver este fin de semana del 13 al 15 de junio

Este fin de semana tendremos que protegernos de la subida de las temperaturas, y qué mejor plan que hacer maratones en casa, con toda la oferta de las plataformas de streaming. Y empezamos con el revelador documental sobre el drama del OceanGate, que sigue la expedición al Titanic y revela detalles inéditos sobre su tecnología, riesgos y consecuencias éticas. Un documental que planea desvelar información sobre un drama que sacudió todo el mundo. También podremos ver la tercera entrega de las aventuras de Sonic, el erizo azul más famoso de los videojuegos. Regresa con su inconfundible velocidad y diversión familiar: una mezcla de acción y nostalgia para toda la familia.

También disponible en streaming está 'Fly Me to the Moon', una comedia romántica con un toque espacial, que ya pudimos ver en AppleTV+, y ahora llega a Movistar Plus+. También tenemos el drama de terror neo-noir español 'Una ballena', con una Ingrid García-Jonsson totalmente entregada. Y, por supuesto, llega por fin la polémica adaptación en acción real de 'Blancanieves', con Gal Gadot y Rachel Zegler. Y por supuesto, siete enanitos hechos por CGI.

Titán: la tragedia del Oceangate

Sinopsis: En junio de 2023, el sumergible Titán desapareció durante una expedición turística para ver los restos del Titanic frente a la costa de Terranova (Canadá). Los expertos determinaron que el Titán había implosionado durante su descenso, matando instantáneamente a sus cinco pasajeros.

Aquí se examina el caso de Stockton Rush, Consejero Delegado de OceanGate, su afán por convertirse en el próximo innovador multimillonario, y la malograda empresa submarina que obligó al mundo a reconsiderar el precio de la ambición en las profundidades del océano. Todos recordamos ese 18 de junio de 2023. Varios millonarios habían pagado más de 100 mil dólares por ver de cerca el transatlántico más famoso de la historia: Paul-Henri Nargeolet (uno de los mayores expertos en el Titanic), Hamish Harding, Shahzada Dawood y su hijo de 19 años Suleman Dawood. Pero la presión del agua y algunos errores de construcción lo llevaron a la destrucción... y en este documental de Netflix se revelan muchos secretos de toda la operación.

Plataforma: Netflix

Sonic 3

Sinopsis: Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora. Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Aún tenemos pesadillas con el primer diseño de Sonic para su debut en la gran pantalla. Fue tal el shock, y sobre todo, el hate en internet, que desde la productora se vieron obligados a cambiarlo por completo. Salimos ganando los fans, los espectadores y la propia película. Lástima que se estrenara justo al comienzo de la pandemia, porque ‘Sonic’ funciona como un tiro. Es divertida, ingeniosa, y encima es buena. Con un Jim Carrey desatadísimo. La segunda fue un éxito, al igual que esta tercera entrega, que cuenta con Keanu Reeves poniendo voz a Shadow, un nuevo enemigo de la pandilla.

Cine familiar perfecto del que cada vez hay menos. Sí, es una franquicia, pero a diferencia de otras, tiene corazón, tiene alma. Y el buen hacer del propio Carrey o James Mardsen hacen elevar el conjunto muy por encima de la media.

Plataforma: SkyShowtime

Fly me to the moon

Sinopsis: Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis. Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...

Lo divertido de 'Fly me to the moon' no solo es la química entre sus dos protagonistas, Scarlett Johnasson y Channing Tatum, si no que esté basado en hechos reales. El alunizaje de los años 60 siempre se ha visto enturbiado por multitud de teorías conspiranoicas. Que se lo pregunten a Kubrick, que aún a día de hoy mucha gente sigue creyendo que lo dirigió en un plató de Hollywood. Esta película se basa en otra de esas teorías locas, pero dándole un halo de realidad. Y funciona, porque el aspecto visual es portentoso. Se nota que Apple maneja siempre presupuestos elevadísimos. Y aunque no es la mejor película sobre todo lo que rodeó el aterrizaje en la luna, al menos es divertida, y la química entre los protagonistas eleva un conjunto un poco por encima de la media.

Plataforma: Movistar Plus+

Blancanieves

Sinopsis: Clásico cuento de hadas sobre una hermosa joven princesa que, mientras es acosada por una reina celosa, busca refugio en la casa de siete enanos en la campiña alemana.

Esta nueva adaptación del clásico que popularizara Disney en la primera mitad del siglo XX llega en forma de live action. Pero también llega con polémica: un auténtico fracaso de crítica y público. Ya no solo por la actuación de Gal Gadot como reina malvada, sino por el horrible CGI, algunas decisiones bastante cuestionables, y la controversia alrededor de su protagonista, Rachel Zegler. Disney sigue adaptando todos sus clásicos a películas con actores reales y, aunque a veces hay buenas intenciones, no siempre acaba por calar entre el público. De hecho, ya se está mostrando una fatiga generalizada (exceptuando el enorme éxito de 'Lilo y Stitch'). Hay buenos números musicales y Zegler es brillante cantando, pero la pobre dirección lastra toda la película.

Plataforma: Disney Plus

Una ballena

Sinopsis: Cuando Ingrid aprieta el gatillo, sus víctimas no saben quién les ha disparado. Su habilidad para infiltrarse y desaparecer sin dejar rastro la convierte en una asesina a sueldo despiadada. Pero ese poder viene de otro mundo, un lugar habitado por criaturas monstruosas, de las que cada vez emerge menos humana.

Pablo Hernando es uno de los directos más interesantes del panorama de nuestro cine actual. Y lo vuelve a demostrar con 'Una ballena', un thriller neo-noir con toques lovecraftianos, con una Ingrid García-Jonsson superlativa, acompañada por el siempre cumplidor Ramón Barea. El acabado estético y visual de la película es portentoso, aunque a veces se pierde demasiado en esos escenarios evocadores. La película es lenta. Tiene un ritmo propio que no será al gusto de todos. Pero si entras en su juego, vas a disfrutarla mucho.

"Me gusta mucho que Pablo ha hecho lo que le ha dado la gana, como siempre. Como director defiende mucho su visión de las cosas, del cine que le gusta y de lo que quiere. Me gustaba mucho el punto de partida de una asesina que le tiene miedo a la oscuridad", contó la actriz para Cinemagavia.

Plataforma: Filmin