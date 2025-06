La vida actual de David Janer, 52 años: de actor en 'Águila Roja' y 'Compañeros' a romper con una presentadora de La Sexta

'Águila Roja' se emitió en La 1 de TVE desde febrero de 2009 hasta octubre de 2016. Y se convirtió rápidamente en una de las series más queridas y vistas de la historia de la televisión. Es decir, una ficción de aventuras como nunca antes habíamos visto en nuestro país. Una ambiciosa ficción creada por Daniel Écija ('Los Serrano') que tuvo una audiencia media de más de 4 millones de espectadores a lo largo de nueve temporadas y 116 episodios en total. Pero con algunos episodios rebasó los seis millones de espectadores y el 30% de cuota de pantalla.

Unos números increíbles que, aunque fueron bajando según avanzaba la ficción, lograron mantenerse estables la gran parte del tiempo. La serie estaba protagonizada por David Janer, Javier Gutiérrez, Miryam Gallego, Francis Lorenzo o Inma Cuesta. Y, además, por Guillermo Campra, que interpretaba a Alonso de Montalvo Hernando, hijo del protagonista. La ficción estaba ambientada en el Madrid del Siglo de Oro y todo el mundo la conocía. Hasta los programas de humor como el de José Mota hacían parodias de ella. Algo que benefició por completo a su protagonista, el actor catalán David Janer, que interpretaba a Gonzalo de Montalvo, la identidad bajo 'Águila Roja'.

El actor nacido en Granollers estudió Informática antes de dedicarse a la interpretación. Pero al final se decantó más por esa vertiente más artística y se matriculó en el Centro de Actividades Escénicas La Saleta. Sus primeros pasos profesionales incluyeron teatro, como en 'El manuscrito del teniente' y 'El sueño de una noche de verano'. Y series de TV3 como 'Laberint d'ombres' y 'Temps de silenci'. Pero su primer gran proyecto llegó gracias a Antena 3 y la mítica serie 'Compañeros', donde dio vida al estudiante Martín Bermejo durante 27 episodios.

David Janer como Gonzalo de Montalvo, en 'Águila Roja', una de las series más famosas de TVE.

"Creo que 'Compañeros' es una serie que puede ver gente de todas las edades. En el reparto hay personajes jóvenes y adultos. Es muy fácil identificarse con alguien. Además, la serie es el resultado de un trabajo muy duro en equipo, los guiones son estupendos y la dirección también", explicó en una entrevista durante la época de la serie, recogida en su página web. Tras su breve paso por Antena 3, regresó a TV3 para seguir trabajando allí, hasta que llegó 2009... y todo en su vida cambió. Ahí fue elegido como Gonzalo de Montalvo en 'Águila Roja', una serie de TVE que incluso tuvo adaptación cinematográfica.

"No temo encasillarme", dijo en una entrevista para El Periódico. "Hoy por hoy, lo que me da miedo es quedarme como está la mitad de la gente: en paro. Mi profesión está como casi todo, mal. Protagonizo una serie que tiene continuidad, así que no me lo planteo. Bueno, a veces piensas en variar, pero 'Águila Roja' te permite enfrentarte a cosas muy variadas: acción, comedia, drama…". La serie supuso un antes y un después en su carrera. Rodajes maratonianos, una dieta muy estricta, y el reconocimiento a nivel nacional. Aunque nunca fue algo que buscara activamente.

"Me cansa la sobreexposición. Seguramente repercute en que no soy tan visible y quizá por eso no me den algunos trabajos, pero mientras pueda elegir…", confesó en Vanitatis. "Gracias a esto he estado tranquilo, porque si no, terminas haciendo lo que quieren los demás y no lo que quieres tú". Tras el final de 'Águila Roja', continuó en televisión con series como 'El crac', 'Estoy vivo', 'Los habitantes de la casa deshabitada' y, en 2019, se incorporó a 'Amar es para siempre' como Guillermo Galán Barrios. Con este personaje estuvo en la serie durante más de 650 episodios hasta 2023, regresando para la temporada final en 2024. Un personaje que también marcó su carrera en estos últimos años.

David Janer en 'Amar es para siempre'.

"'Amar es para siempre' me ha otorgado, diría (y espero), una mayor confianza en mí mismo... y una mayor soltura en escena. Es importante, al menos para mí, el poder disfrutar 'jugando' mientras actúo, y aquí, los directores me han brindado todas las 'facilidades' disponibles", comentó para Diez Minutos tras su primera salida del serial. Y, aunque desde entonces ha dejado un poco de lado el mundo de la interpretación, eso no quiere decir que no este haciendo cosas continuamente. No solo se ha licenciado en Filosofía, sino que además ha decidido enfocarse en otra de sus pasiones: el mundo del vino. Completó estudios de sumiller en el CETT de Barcelona y en 2022 finalizó el segundo curso, lo que le llevó a compaginar la interpretación con la enología y filosofía.

Hace poco ha protagonizado el documental 'Enológica' en Prime Video, donde se le ve degustando vinos por toda España, y mantiene la puerta abierta para regresar a la ficción. Y, en el terreno personal, su única pareja conocida ha sido la periodista Sandra Sabatés. Estuvieron juntos entre 2014 y 2018, y aunque no llegaron a casarse, mantienen una relación bastante cordial. De hecho, la copresentadora de 'El Intermedio' en La Sexta se casó poco después, y el propio Janer confirmó a la revista Pronto que la había felicitado por su boda.