La vida actual de Guillermo Campra: de ser el niño de 'Águila Roja' a su búsqueda desesperada de trabajo

'Águila Roja' se emitió en La 1 de TVE desde febrero de 2009 hasta octubre de 2016. Y poco a poco se convirtió en una de las series más vistas y queridas de la parrilla televisiva. Tuvo una audiencia media de 4.153.000 y 21,05% de cuota de pantalla. Pero con algunos episodios llegó a los seis millones de espectadores y al 30% de cuota de pantalla. Unos números increíbles que, aunque fueron bajando según avanzaba la serie, lograron mantenerse estables la gran parte del tiempo. La serie estaba protagonizada por David Janer, Javier Gutiérrez, Miryam Gallego, Francis Lorenzo o Inma Cuesta. Y, además, por Guillermo Campra, que interpretaba a Alonso de Montalvo Hernando, hijo del protagonista.

La ficción estaba ambientada en el Madrid del Siglo de Oro y todo el mundo la conocía. Hasta los programas de humor como el de Jose Mota hacían parodias de ella. Trabajar en ella parecía un sueño, sobre todo si eras un niño actor como Guillermo Campra. Pero las promesas de un futuro brillante en el sector pronto se vieron diluidas en cuanto finalizó la serie. "Es muy difícil crecer siendo niño actor. Escuchando desde muy pequeño todo lo alto que vas a llegar, todas las oportunidades que te van a dar, todos los premios que vas a ganar", explicó en un video en sus redes sociales.

Guillermo Campra en la serie 'Águila Roja'. / RTVE

"Después de haber construido en ti un plan de futuro de ensueño y de, básicamente, haberte contado una historia que no es real, te das cuenta de que de repente eres adulto y de que toda esa gente que prometía tantas cosas pasan a ser prácticamente desconocidos". Y es que esa es la realidad de muchos actores y actrices en este medio que comienzan desde pequeños, a los que se les promete mucho trabajo, pero tras terminar el proyecto que les da a conocer, todo acaba siendo papel mojado.

"Yo quiero ser actor para toda la vida", confesó en una entrevista para La Mañana de TVE cuando aún participaba en la serie. "Pero no he pensado qué sería si no fuera actor. A lo mejor me gustaría estudiar fotografía". Y, lo cierto, es que Guillermo Campra no debutó en 'Águila Roja', sino en el mundo del cine con la película 'Carlitos y el campo de los sueños'. En ella, trabajaba junto a José María Pou, Gustavo Salmerón, Irene Visedo, y la colaboración especial de Miliki. Tras la película, también participó en varios episodios de la serie 'El Internado', dando vida a la versión joven del personaje de Luis Merlo.

Pero su gran plataforma sería 'Águila Roja'. Cuando finalizó la ficción de TVE, le pudimos ver en la serie 'Madres. Amor y vida' en Telecinco o en producciones para plataformas como Flooxer ('Neverfilms') o Playz ('Circular'). Pero ninguna con la misma repercusión. También en las temporadas cinco y seis de 'Élite', como el personaje de Hugo Múler, uno de los principales antagonistas de la serie. "Estoy súper orgulloso de haber puesto voz y cara a un personaje como Hugo, porque lamentablemente no solo es ficción", aseguró en Fórmula TV tras su paso por la serie de Netflix. Y ese fue su último gran trabajo. Porque dos años después, hacía un llamamiento desde sus redes, explicando que estaba buscando trabajo como actor porque no conseguía pasar ningún casting.

"Si queréis llamarme para algún proyecto, por mí encantado", aseguraba Guillermo Campra en su TikTok. "¿Os acordáis de este chaval de aquí? [señalando a su personaje en Águila Roja] Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings y para hacer más cositas, ¿vale? Que ya no tengo doce años". Su vídeo se hizo viral y acudió hasta el programa de 'Mañaneros', donde explicó a Jaime Cantizano la situación por la que pasaba. "Dentro del mundo de los actores y las actrices se habla muy poco del tiempo que pasamos sin trabajar y sin ingresos. En mi caso no es así porque yo por suerte gracias a las redes sociales tengo otra fuente de ingresos pero lo que realmente me gusta es la interpretación".

De hecho, llegó a enfrentarse al programa por el titular que pusieron en su entrevista, "De 'Águila Roja' a números rojos", algo que no sentó nada bien al joven actor. ”Como no sabéis nada de mi vida ni de mi situación, es mejor que no vayáis a poner cosas así. En mi caso creo que soy una persona que con el tiempo me he convertido en alguien mentalmente fuerte, pero llego a vivir una situación en la que por lo que sea llego a vivir en números rojos e igual me hundís la puta vida. Haciéndoselo ver a todo el mundo", estalló en redes contra el programa. ”Hablamos mucho de la salud mental, pero luego los propios medios, que son los que más hablan de ello, son los que menos cuidado tienen“.

Su última ficción ha sido para TVE con el personaje de Rubén en la diaria '4 Estrellas', junto a Dafne Fernández y Toni Acosta. Actualmente, comparte muchas de sus colaboraciones y viajes por Instagram y TikTok.