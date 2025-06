La madre de Pelayo Díaz clama lo que está pasando con las votaciones de 'Supervivientes 2025' tras su expulsión

Elena Zapico, la madre de Pelayo Díaz, ha destacado el "fenómeno social" de Montoya que tanto está afectando a las votaciones de 'Supervivientes 2025'. Tras la expulsión de su hijo, ha afirmado que tenía claro que no iba a poder ganar porque los televotos están colonizados por el imbatible fandom del concursante de 'La Isla de las Tentaciones'.

En el último 'De Viernes', durante el debate sobre 'Supervivientes', Elena y Carmen Alcayde tuvieron un enganchón por Pelayo. Aunque, finalmente, Carmen reconoció que, pese a las grescas que han mantenido en Honduras, lo considera "un buen superviviente que merecía llegar a la final e incluso que podía ganar".

Al escuchar estas palabras, Elena Zapico dio la réplica: "No, ganar no iba a ganar porque estamos en un momento en el que hay un fenómeno de masas que es Montoya". "Montoya acaba de salir de La Isla de las Tentaciones, está en un punto álgido y es un auténtico fenómeno de masas", añadió la madre de Pelayo Díaz.

"Fíjate que ayer fueron las pruebas de Selectividad y hasta hicieron una pregunta con él. O sea que Montoya será hasta de estudio. Entonces, claro, cuando hay unas votaciones… Y además, ¿quién es la mayoría que vota? La gente joven, pues a por Montoya que van lógicamente", prosiguió clamando Elena sobre lo que está sucediendo con los votos en 'Supervivientes 2025'.

"A las doce y media, cuando se cerró la votación, los de mi edad fijo que estaban todos en la cama", remató la madre y defensora de Pelayo. Así, Elena cree que frente a Montoya el resto nada tiene que hacer.

No obstante, horas antes, Zapico aprovechó otra participación en 'Tardear' para decir quiénes son sus ganadores tras la salida de su hijo: "Damián y Makoke son mis ganadores, pero reconozco que Escassi es buenísimo y no sé por qué el ganador me da que va a ser Borja, que es el que menos me gusta de todos", sentenció.