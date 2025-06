Koldo Royo señala abiertamente lo que muchos creen tras el pase de Montoya a la final de 'Supervivientes 2025'

Montoya se ha clasificado para la final de 'Supervivientes 2025' al igual que Álvaro Muñoz Escassi, Anita y Borja González, pero no todos están de acuerdo con este pase y Koldo Royo ha puesto voz al sector de audiencia que lo impugna.

"Si al público le gusta, me parece estupendo, pero yo no le habría votado porque no me parece", dice abiertamente el chef, que se ganó el cariño de muchos telespectadores por su encomiable entrega en las pruebas a pesar de sus casi 67 años de edad.

"El carácter que ha demostrado Montoya no es un ejemplo, pero bueno parece que para mucha gente sí", sentencia Koldo Royo, resignado a que parte de los seguidores de 'Supervivientes 2025' hayan otorgado su favor al sevillano.

Acto seguido, ante los micrófonos del equipo del programa aventurero de Telecinco, el vasco también ha querido enviar un afilado recado a los espectadores de 'Supervivientes 2025' que se están volcando masivamente con Montoya para hacerle ganador de la edición.

"Los que lo hayan votado, le tenían que adoptar cada uno una semana en su casa", ha rematado Koldo Royo con sorna ante la tóxica convivencia que ha propiciado en el grupo durante semanas por su difícil personalidad.

Estas contundentes palabras hacia Montoya llegan después de que Koldo se sentara en el programa 'Fiesta' y dijera públicamente ante Emma García que su ganador de 'Supervivientes 2025' es Álvaro Muñoz Escassi. "Me encantaría", aseveró.