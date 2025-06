El presentador de 'El Cazador' habla así de 'La familia de la tele': "Creía que iban a hacer una audiencia tremenda"

Las flojas audiencias que ha cosechado 'La familia de la tele' desde su estreno ha llevado a TVE a tomar drásticas medidas. A partir de este lunes, 2 de junio, 'El cazador Stars', con Gorka Rodríguez al frente, sustituirá a la segunda parte del magacín presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, que ha sido cancelado.

El presentador ha hablado con El Confi TV sobre su inminente vuelta a La 1 con las 22 entregas pendientes que quedan por emitir de la versión con famosos de 'El cazador', incluido el último programa que grabaron el pasado verano con la fallecida Mayra Gómez Kemp. "Van a pasar cosas muy bonitas", reconoce Gorka Rodríguez sobre los programas que se emitirán a partir del lunes.

Entre los rostros conocidos que pasarán por el concurso se encuentra Alba Carrillo, de la que el comunicador vasco habla maravillas: "Fue una persona muy importante en 'El cazador Stars' y tengo la suerte de que el próximo lunes esté y que lo vuelva a dar todo". El presentador también se pronuncia sobre los cambios de parrilla y el regreso de 'El Cazador'. Él tiene claro que "la función más complicada de la televisión es programar. Al final hay que llenar huecos y emitir siempre cosas".

Gorka Rodríguez ('El Cazador Stars') sale en defensa de 'La familia de la tele'

Gorka Rodríguez en 'El Cazador'.

Respecto a la cancelación de la segunda parte de 'La familia de la tele', Gorka Rodríguez no duda en defender la labor de sus compañeros de cadena: "La televisión es así. El trabajo que han hecho Aitor Albizua e Inés Hernand en el segundo tramo del programa ha sido apasionante". Además, reconoce que pensaba que el programa "iba a hacer unos datos de audiencia tremendos".

"Estuve en conversaciones con 'Caiga Quien Caiga' para ver si podía ser reportero. Mucha gente me decía que no fuese a 'CQC' porque no iba a funcionar y me encontré con una persona que sabe muchísimo de televisión desde hace muchos años y me dijo ‘es que es muy osado decir que esto no va a funcionar o esto sí'", explica el presentador vasco.

Aunque confiesa haber sido seguidor de 'Sálvame' y 'Ni que fuéramos', Gorka Rodríguez no sabe cuáles pueden haber sido los errores de 'La familia de la tele'. "El éxito en televisión es efímero. El fracaso viene en un momento dado que te sorprende y a los dos días es posible que te retiren el programa… Me gusta 'La familia de la tele' y no descarto que remonten en audiencia", se atreve a pronosticar.

El vasco continúa ligado a TVE con el próximo estreno del videopodcast 'Con G' o 'Con J' en RTVE Play. Y cada tarde podremos verle después de 'La Promesa' en La 1 de TVE. El anima a la audiencia a que sigan 'El Cazador Star': "Estamos hablando de un concurso familiar que gusta a todo el mundo. Tiene personajes famosos y vienen para conseguir dinero para causas benéficas. Esa es la televisión pública en la que también yo confío y en la que creo. Para mí es un círculo que se cierra muy bonito en cuanto a proyectos".