El equipo de 'Tardear' se moja para pedir que no gane este concursante de 'Supervivientes 2025'

A escasas horas de que se celebre la gran final de 'Supervivientes 2025', los colaboradores de Telecinco no están dudando en posicionarse y dejar claro quién quieren que sea el ganador. Y si en 'Vamos a ver' cuatro colaboradores hacían sus alegatos, en 'Tardear' optaban por hacer lo contrario y posicionarse en negativo.

Así, Frank Blanco y Verónica Dulanto les pedían a sus colaboradores que se mojaran y se situaran delante de la foto del finalista que no quieren que se lleve los 200.000 euros del premio de 'Supervivientes 2025' tal y como se suele hacer también en los realitys cuando piden a sus concursantes que se posicionen sobre los nominados.

Lo hacían después de que Pelayo Díaz y su madre, Elena Zapico, y el propio Frank Blanco se pronunciaran alto y claro sobre quién era su ganador del reality. "Espero que gane Escassi. Me gustaría que el primero fuera Escassi, segundo Borja y un poco más abajo Anita", recalcaba la madre de Pelayo mientras él se posicionaba con Borja González. "Bueno mi ganador es Escassi yo ya llevo días diciéndolo, no soy muy objetivo", añadía por su parte el propio Frank Blanco.

'Tardear' además resumía en un vídeo los mejores momentos de los cuatro finalistas. "Hoy termina la aventura y solo uno de ellos se convertirá en el ganador. ¿Quién se convertirá en el mejor superviviente de 2025?", se preguntaban en el programa antes de que sus colaboradores dejaran claro cuál es la persona que no quieren que gane.

Los colaboradores de 'Tardear' no quieren que Montoya gane 'Supervivientes'

Y tras el recuento quedaba claro que en 'Tardear' no quieren que gane Montoya pues prácticamente todos se situaban delante del andaluz. Desde Marta López, Boris Izaguirre y Lara Dibildos hasta Pelayo Díaz y su madre Elena. Por su parte, Kike Quintana se posicionaba delante de Escassi y José María Almoguera se situaba justo delante de Anita.

"El que sale muy bien parado es Borja que aquí no hay nadie", reaccionaba Verónica Dulanto. Y es que parece que el ex concursante de 'La isla de las tentaciones' no genera polémica como para que nadie piense que no debe ser el ganador del reality como si pasa con sus rivales.

José María Almoguera defendía que él no quiere que gane Anita porque aunque ha sido buena superviviente ha basado su concurso en seguir los pasos de Montoya y que "no ha sido ella misma". "Escassi es un buen superviviente pero está jugando ahora mismo después de no haber hecho nada y ser un mueble, ahora es un estratega que se está aprovechando del liderato de Montoya para intentar hacerle el sorpasso", recalcaba Kike Quintana sobre el motivo por el que no quiere que gane Álvaro.

Por su lado, Lara Dibildos aseveraba que no quiere que sea Montoya el ganador porque no tiene el perfil de lo que tiene que ser un triunfador de 'Supervivientes' al no haber pescado y haber hecho lo que es sobrevivir y la competición en equipo. Pero la más dura con Montoya era Marta López al tacharlo de "falso, mal compañero, mentiroso, insoportable, no tiene argumentos ni se puede hablar con él".