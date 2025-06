Verónica Dulanto da un cortante toque de atención a Pelayo Díaz por lo que suelta de Montoya en 'Tardear'

Tras su regreso a España y haber visitado 'De Viernes', Pelayo Díaz llegaba este lunes al plató de 'Tardear' donde ha tenido buena parte de sus defensores en su paso por 'Supervivientes' y donde su madre Elena era prácticamente fija cada semana. Eso sí Verónica Dulanto no ha dudado en reprocharle su comentario sobre la sexualidad de Montoya.

Y aunque 'Tardear' ha querido recopilar todas las críticas que había recibido Pelayo Díaz por parte de los colaboradores de los programas de Telecinco, no ha habido nada de polémico sino un "masaje" tal y como el propio Kike Quintana ha llegado a verbalizar. "Estoy encantado de venir aquí, agradeceros tanto a los que me habéis apoyado como los que no porque es importante tener todas las opiniones y sobre todo por tratar tan bien a mi madre", empezaba diciendo Pelayo.

Después de que Belén Rodríguez le confesara que había pasado de defender a Montoya a pedir que fuera él quien ganara aunque le notaba un poco reventado al ver que ha perdido, Pelayo era claro. "No estoy nada reventado porque no creo que sea muy buena imagen estar en una final junto a Anita y Montoya", soltaba sin pudor.

"Yo no he sido falso, eran ellos los que cambiaban y eran de una manera un día y al otro eran de otra. Si yo soy falso porque no te afecten cosas de gente que no te importa o no darle importancia a cosas que no la tienen pues igual si soy falso, pero es que soy así igual aquí fuera que dentro", recalcaba ante Verónica Dulanto y Frank Blanco.

"Pelayo estás en un baño-masaje, creo que estás en el spa de 'Tardear' vamos a ser claros, tú dices que la gente premia el ser real, ¿si tú has sido real crees que tu concurso ha sido un fracaso teniendo en cuenta que tu máximo rival era Montoya y es finalista y tú estás en Madrid?", le cuestionaba Kike Quintana. "No considero que mi concurso haya sido un fracaso porque obviamente yo tenía como meta el premio como todos, pero realmente para mí el premio ha sido salir y tener el cariño del público de la gente que ha visto el programa, que lo ha comentado, tener el cariño del público de esa gente que yo no contaba con ello, prefiero ese premio a los 200.000 euros", se defendía él.

Verónica Dulanto y Gloria Camila recriminan a Pelayo Díaz lo que ha hecho con Montoya

Después, 'Tardear' se hacía eco de las declaraciones de Pelayo Díaz sobre Montoya en 'De Viernes' dejando entrever que el andaluz podía tener tanta fijación con él que podría gustarle. "A mí el me confesó que soñó conmigo en 'Supervivientes'", aseveraba este lunes antes de que Verónica Dulanto se atreviera a cuestionarle.

"Me vas a perdonar Pelayo pero a mí me parece un poco atrevido que solo basándote en que él te dijera que había soñado contigo un día o dos, o sea si solo te basas en los sueños me parece atrevido que digas que le gustabas a Montoya", le recriminaba Verónica Dulanto. "No solo por eso, es el ver tanta fijación hacía mí, el odio y el amor están en un círculo muy cercano y cuando ves que alguien está tan obsesionado por joderte al final lo que quiere es hacerlo en el sentido sexual", sentenciaba él.

También Gloria Camila se enfrentaba con Pelayo Díaz por lo que hizo con Montoya. "Referente a lo de si es gay o no, creo que tú que has sufrido esa parte del bullying de pequeño que tú hagas de una persona que se da por hetero y digas que tu obsesión contigo porque es gay es que está fuera de lugar", le cuestionaba. "¿Pero tú crees que ser homosexual es negativo?", le replicaba él. "No, pero si yo me peleo con Leti no es que a mí me guste ella", terminaba diciéndole Gloria.

"Yo creo que a ti no te gustaba que Montoya te eligiera como enemigo porque para ti que tú que eres una figura consolidada pues que te coja Escassi o un Damián que es olímpico te da caché pero que te coja Montoya que es un recién llegado y te haya adelantado por la izquierda te hacía pupita en el ego", sentenciaba Kike Quintana. "No lo que me hacía pupita es no poder tener ningún tipo de conversación con él", añadía Pelayo.