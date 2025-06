Álex Adrover da sentencia a este concursante de 'Supervivientes 2025' y revela por qué es su mayor decepción

Tras abandonar 'Supervivientes 2025', todos los exconcursantes se someten a una misma pregunta: ¿quién ha sido su mayor decepción del concurso? Y Álex Adrover lo tiene claro. Su nombre es Joshua Velázquez, con el que arrancó la edición hermanado. ¿Cuál es la razón? El actor lo explica meridianamente claro.

"Me ha decepcionado Joshua. Él era una persona con la que yo empecé a dormir. Estuve un mes y medio durmiendo con él y luego se truncó nuestra relación por ciertas cosas que fue diciendo sobre mí a las espaldas, comentando que yo había dicho cosas contra él", se ha sincerado el mallorquín ante el equipo del reality de Telecinco.

"Soy una persona que no comenta nada a las espaldas y él lo sabía porque ya llevaba un mes y medio conviviendo con él. Y si yo comentase algo a las espaldas, él lo sabría", añade Álex Adrover, muy dolido con las injustas críticas que ha recibido del diseñador.

Lo cierto es que para Joshua su mayor decepción también es Álex Adrover, al que sentenció duramente desde plató el pasado martes cuando se anunció que tenía que abandonar 'Supervivientes 2025' tras su lesión de rodilla. "Siento muchísimo que se haya tenido que ir por prescripción médica por la caída, eso no se lo merece nadie, pero Álex debería haber sido expulsado tres semanas atrás o un mes atrás", soltó Velázquez sin cortapisas.

"Me he enterado de cosas que no me han gustado de él. Me vendía una cara por un lado y por detrás me decía otras cosas. Para mí ha sido la desilusión y la decepción de 'Supervivientes 2025'. Yo me tiré del helicóptero con él y le guardaba un cariño inmenso, pero para mí es la persona más falsa que ha pisado 'Supervivientes'", prosiguió Joshua sin morderse la lengua.

"Te pone cara de bueno, pero luego por detrás te la va clavando. Quizá algún día os cuento lo que ha pasado", remató el exconcursante canario, lanzando la piedra pero escondiendo la mano. Por todo ello, Álex Adrover se siente profundamente dolido con Joshua Velázquez.