No se puede ser más demoledor que Joshua Velázquez al definir a Álex Adrover tras 'Supervivientes 2025'

Tras salir de 'Supervivientes 2025', Joshua Velázquez se ha llevado una gran decepción con Álex Adrover, tal y como ha reconocía él mismo hace unos días a sus seguidores. Aunque en ese momento prefería no entrar en detalles, les prometía que les contaría los motivos en el futuro, como así ha sido.

Al ver que el actor se ha visto obligado a abandonar el concurso por recomendación médica tras sufrir una lesión en la rodilla, el diseñador canario ha decidido que ha llegado el momento de explicar las razones de su decepción con el que fue uno de sus grandes amigos en Honduras. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde se sinceraba con todos sus seguidores.

Joshua Velázquez carga contra Álex Adrover tras su salida de 'Supervivientes': "Es una persona falsa"

"A ver, es que si no lo digo me va a salir un bultito… ¡Ojo! Que siento muchísimo que se haya tenido que ir por prescripción médica por la caída. Eso no se lo merece nadie. Pero es que Álex debería haber sido expulsado tres semanas atrás o un mes atrás", empezaba diciendo Joshua Velázquez, antes de reconocer estar "eternamente disgustado y decepcionado con Álex".

Según el diseñador, "me he enterado de cosas que no me han gustado de él. Me vendía una cara por un lado y por detrás me decía otras cosas. Para mí ha sido la desilusión y la decepción de 'Supervivientes 2025'. Yo me tiré del helicóptero con él y le guardaba un cariño inmenso, pero para mí es la persona más falsa que ha pisado 'Supervivientes'".

"Te pone cara de bueno, pero luego por detrás te la va clavando. Quizá algún día os cuento lo que ha pasado", ha concluido Joshua Velázquez, sin terminar de desvelar qué ha descubierto del marido de Patricia Montero para estar tan dolido con él. Tras la salida de Álex Adrover por recomendación médica tras sufrir una lesión debido a una caída, Damián Quintero, el último expulsado de 'Supervivientes 2025', se ha reincorporado a la convivencia.

Para el diseñador, Montoya debería ser el ganador

Para Joshua, el participar en 'Supervivientes 2025' ha sido un sueño cumplido. Además de la experiencia, se lleva grandes amigos, como es el caso de Montoya, al que considera el claro ganador de esta edición. "No hay otro", apuntaba recientemente. El canario también ha tenido unas palabras para Anita, a la que tiene mucho cariño, pero con la que no volvería a convivir jamás.

"No volvería a convivir, sin duda alguna, con Anita. Me he llevado genial con ella, ha sido una relación de amor-odio, la quiero muchísimo. Sé que la voy a tener fuera pero es que es una gritona y una mandona", ha sentenciado Joshua Velázquez.