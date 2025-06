Álex Adrover tiene que abandonar 'Supervivientes 2025' tras un duro parte médico sobre su accidente

'Supervivientes 2025' suma una inesperada baja con motivo de la marcha de Álex Adrover. Cabe recordar que el pasado domingo, el concursante cayó al mar golpeándose con la plataforma dispuesta sobre el mar que le sostenía. Un duro golpe por el que el equipo médico tuvo que intervenir, sacarle del agua y someterle a diversas pruebas con las que se le diagnosticó una luxación de rodilla. Tras unos días apartado, el reality le ha continuado si podía o no continuar en los cayos.

A través de una primera conexión, el todavía concursante ha recordado: "Fue terrible, estoy vivito y coleando con una pata de palo en estos momentos y muy agradecido al equipo médico capitaneado por Jorge porque han hecho un trabajo, no te imaginas... hicieron magia con mi pierna para que pudiera hablar contigo".

Así pues, Carlos Sobera le ha advertido de que el diagnóstico médico podría impedir que éste continuase en el reality. "Sería un palo enorme tan cerca de la final, tan acostumbrado ya a la playa. Me siento raro, necesito estar en la playa y luchar hasta la final. Sí tengo claro que hay un equipo médico que va a pensar en mí. Aún así, voy a luchar hasta el final", ha declarado el actor.

El veredicto médico de Álex Adrover

Con Álex Adrover ya en La Palapa, Carlos Sobera ha vuelto a conectar para dar a conocer el veredicto médico que definirá su continuidad en el reality. Antes de conocer dicho resultado, el actor ha podido hablar con su mujer y recibir su mensaje de apoyo: "¡Qué bonito eres amor! Eres un maestro". "Sorprendente estoy sin dolor. Después de lo del otro día, poder decir que estoy sin dolor es un tesoro. Con ganas de poder seguir, pero también de escuchar lo que dice el equipo médico porque me fío plenamente de ellos y sé que solamente piensan en mi salud. Estoy en sus manos".

Llegado el momento de conocer su continuidad en el concurso, Carlos Sobera ha tomado la palabra para apuntar: "Tras el accidente sufrido el pasado domingo, Álex sufrió una luxación de la rotula derecha que ha sido estudiada por rayos x y una resonancia magnética. Dichas pruebas muestran unas lesiones en la articulación que suple el uso de un inmovilizado de rodilla durante cuatro semanas seguidas de rehabilitación y una valoración traumatológica, lo que hace imposible su continuidad en el programa".

🔴 La decisión médica sobre la continuidad de Álex: el superviviente debe ABANDONAR su aventura en Honduras



🏝️ #TierraDeNadie13

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/SuxMUBLakk — Supervivientes (@Supervivientes) June 3, 2025

Las reacciones por parte de Álex Adrover tras 88 días de concurso y tener que renunciar no se han hecho esperar. "Después de todo lo que he sufrido, del dolor inmenso que he tenido de rodilla y de la entrega que he tenido del equipo médico, solo menudea escucharles porque no quiero sufrir una lesión a largo plazo y me voy a fiar", ha reconocido el ahora exconcursante.

Por su parte, el presentador ha tomado la palabra para, además de pedir un aplauso, poner en valor su paso por el concurso: "Has tenido un corazón noble, has sabido mediar en los momentos más tensos y tu participación en 'Supervivientes' ha sido tan importante y valiosa como la de cualquier otro concursante y por esa razón, por el buen tipo que has demostrado ser y por la huella como ha dicho tu mujer que dejas y la luz, te mandamos desde Madrid este enorme y sentido aplauso desde Madrid".

La despedida de Álex Adrover a sus compañeros de 'Supervivientes'

Antes de abandonar La Palapa, Álex Adrover ha podido dirigirse a sus compañeros y dedicarles unas emocionantes palabras. "Me llevo unos compañeros impresionantes. Deseo que sigáis el tiempo que estáis aquí, Anita y Monti, el respeto y amor que os merecéis y el tiempo. Pelayo, me ha encantado conocer ese corazón y tengo ganas de seguir conociéndolo. Me encanta ese Nilo que hay Kent i, que lo ves todo como si fueses un niño pequeño. Makoke, esas puestas de sol que hemos visto juntos, esas sonrisas, el buen rollo ha hecho la supervivencia más fácil".

Lejos de quedarse ahí, Álex Adrover ha proseguido diciendo: "Luego, Álvaro y Borja, mis dos pilares, que son mis dos hermanos. Tengo un hermano pequeño y un hermano mayor. Borja me sonreía todas las mañanas y por las noches me cogía de las manos y me decía "buenas noches amigo, un día más y un día menos". Álvaro ha sido mi protector y mi pilar. Cuando me lesioné, me caí al agua, pedí ayuda y cuando me giré pude ver el bañador verde de Álvaro y estaba detrás protegiéndome. Ha sido un ejemplo a seguir, es todo generosidad, ayuda y entrega y un ejemplo para todos".