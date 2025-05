'Tu cara me suena 12' alza a una ganadora inesperada en una ajustada gala 4 donde el público tiene que desempatar

El nivel continúa elevándose en 'Tu cara me suena 12', y prueba de ello fueron las ajustadas puntuaciones que decoraron el marcador de la cuarta gala de este viernes. Si bien Esperansa Grasia cayó al fondo del ranking esta semana con su imitación de Marisol, Bertín Osborne no defraudó al ponerse en la piel de Frank Sinatra. Por otro lado, Yenesi no logró conquistar ni al público ni al jurado con su versión más desenfadada de Carolina Durante.

Tras acercarse gala tras gala a los primeros puestos del ranking, Ana Guerra logró conquistar el oro esta semana con su imitación de Alicia Keys, que le brindó un triple empate que el público decidió otorgando el segundo puesto a Melani García por su versión de The Ronettes y el bronce de la noche a Mikel Herzog Jr, que protagonizó uno de los números más emotivos de la noche como India Martínez.

Gisela Lladó abre 'Tu cara me suena 12' convertida en Chenoa

La cuarta gala de 'Tu cara me suena 12' arrancó sin previo aviso con uno de los momentos más esperados de la semana desde que los concursantes pasaron por el pulsador. El día en el que Gisela Lladó se convertiría en una de sus compañeras de Academia de 'Operación Triunfo' había llegado. Acompañada de un elenco de apuestos bailarines, entre focos y luces estilo años 2000 y enfundada en un look negro, la concursante emergió convertida en Chenoa.

Desde el minuto uno en el que Gisela comenzó a interpretar 'Atrévete' clavando cada manerismo de su buena amiga, Chenoa no pudo salir del asombro desde la mesa del jurado. Tras una fuerte ovación del público y una merecida ronda de aplausos, la intérprete se fundió en un abrazo con su amiga para reconocer su increíble trabajo e interpretar la canción juntas en una estampa que llenó de lágrimas a los más nostálgicos de la primera edición del talent.

Pero quién de verdad se hizo con el momento más emotivo de la noche nada más arrancar la gala fue Mikel Herzog Jr, que este viernes asumía su primera imitación femenina de 'Tu cara me suena 12'. Y si existía alguna duda sobre si el actor podría llegar al nivel vocal de India Martínez en esta complicada tarea, todas se disiparon al descubrir la mágica atmósfera en la que sumergió a todo el plató con 'Vencer al amor'.

Mikel Herzog Jr emociona como India Martínez y Manu Baqueiro revoluciona el escenario al ritmo de Celtas Cortos

Un guitarrista y la luz de la luna, elevada en lo más alto del plató bajo un manto de estrellas, fue lo único que el concursante necesitó para lograr replicar la magia de la andaluza. Con una rendición que provocó que más de un miembro del jurado no pudiese contener sus lágrimas. "Me he emocionado porque el arte emociona, y es lo que da sentido a nuestras vidas. Sabéis que he estado muy mal y una vez renuncié a vivir y dije 'me dejo y me voy'. Y hoy me he dado cuenta de que estaba muy equivocado, porque si me hubiese muerto jamás hubiese visto lo que he visto hoy", señaló tras romper en llanto Àngel Llàcer.

Con las emociones a flor de pie en plató, su abrumador primer puesto durante la votación del jurado no pilló por sorpresa a nadie. Pero si alguien logró que 'Tu cara me suena 12' recuperase el espíritu festivo tras una ración de drama fue Manu Baqueiro, que entró a pleno grito en el escenario como si de una guerrilla se tratase para arrancar por todo lo alto su número como Celtas Cortos. Con menos pelo de lo habitual y mimetizado con la banda, el actor puso a todo el público en pie para corear 'Veinte de abril' hasta recibir una gran ovación.

"Eres un regalo para este programa, eres un 10. Así de claro te lo digo, aportas buen humor, trabajas incansablemente, siempre estás sonriendo... eres súper versátil ¡Eres un tío de 10!", insistió Llàcer haciéndole entrever la puntuación que le otorgaría. Y es que, toda nota más alta que el 10 estaba destinada a la siguiente concursante, que este viernes conquistaría el escenario como The Ronettes.

Melani García vuelve a brillar con The Ronettes y Yenesi no destaca como Carolina Durante

Tras todo el revuelo generado por su polémica puntuación durante la última semana, Melani García regresó a 'Tu cara me suena 12' dispuesta a regresar a lo más alto del ranking con su versión más dulce de 'Be my baby', que combinada con su impresionante técnica vocal, aseguraron su éxito en esta cuarta gala. Si bien empezó en blanco y negro, con un atuendo que transportó a todos los presentes a los años 60, hacia el final de la canción el color estalló junto a su voz.

Quién no corrió tan buena suerte esta semana con su personaje a imitar fue Yenesi, que tuvo que cambiar el glamour y la excentricidad de Tamara con los que brilló durante la última gala por el rock más desenfadado e indie de Carolina Durante. Transformada en Diego Ibáñez, vocalista de la banda, con una camisa y un look despeinado, la tik toker apareció en mitad de un set de oficina algo desubicada entre los miembros del grupo, sin saber muy bien cómo afrontar la letra de 'Normal'.

Un desconcierto que pasó factura en la recta final de la noche durante la valoración del jurado. "Te he visto muy bien, cada día te superas más. La semana pasada estuviste a punto de llevarte ese 12, y hoy has estado muy bien. Lo que pasa es que... a ver si alguno de tus compañeros lo hace un poquito peor", confesó Lolita, poco optimista con la puntuación que le iba a otorgar más adelante. Y de la escena underground española, 'Tu cara me suena 12' se fue directamente hasta uno de los mayores clásicos de la música.

Bertín Osborne se corona con 'Fly me to the moon' y Esperansa Grasia decepciona como Marisol

Observando su recorrido en las pocas semanas de concurso, estaba más que claro que un icono como Frank Sinatra estaba completamente reservado para Bertín Osborne. Y para redimirse de su cuestionable imitación de Elvis Presley hace unas semanas, el cantante de rancheras demostró al piano que sabe bordar los clásicos con una de las interpretaciones más mágicas de 'Fly me to the moon' de la historia del programa.

"Frank Sinatra fue una persona única, y tú has sabido captar la esencia, la voz, la elegancia... has hecho una imitación brillante", sentenció Chenoa entre aplausos antes de dar paso a otro clásico musical mucho más de andar por casa. Esperansa Grasia tenía la difícil tarea de encarnar a Marisol esta semana tras su brillante número como Lola Young que casi le da su primera victoria en 'Tu cara me suena 12'. Y tras varias semanas demostrando su versatilidad, Pepa Flores se interpuso como su primera piedra en el camino de esta edición.

Con falda de vuelo, clavel en la oreja y melena rubia, la tik toker irrumpió en el escenario junto a un guitarrista cubierta con una mantilla roja para recrear la España de los años 60 en 'Typical Spanish'. Bailando, rodeada de un enorme público y sumida en un ambiente de copla, la humorista tuvo algún que otro problema en clavar el desparpajo de la mítica actriz y seguir con el galimatías que muchas veces encerraba la canción.

Goyo Jiménez sorprende como El Alfa junto a Sergio Alcover en 'Ese'

"Tienes un talento espectacular, y todo lo que tocas lo conviertes en algo para quedarte clavado mirándolo, así que enhorabuena", sentenció Florentino Fernández obviando la paupérrima puntuación que otorgarían a Esperansa más tarde, coincidiendo en esta ocasión con el mismo juicio del público. Y si parecía que Goyo Jiménez llegaba justo a tiempo para completar el fondo del ranking con su propuesta inevitablemente cómica de esta semana, 'Tu cara me suena 12' demostró una vez más ser toda una caja de sorpresas.

Caracterizado como una mezcla entre Omar Montes y Anuel AA, el humorista irrumpió en el escenario dispuesto a entregarse en cuerpo y alma como El Alfa, acompañado en esta ocasión de Sergio Alcover para interpretar a su compañero de escena, Nfasis. En lo que parecía una alfombra roja, rodeados de modelos, el dúo entró en modo reggaeton al completo para interpretar 'Este', en un número que culminó con Chenoa y el resto de jueces desfilando con sus mejores galas.

Ana Guerra se alza con su primera victoria de 'Tu cara me suena 12' con su emotivo número como Alicia Keys

Pero el gran número de la noche quedó una vez más reservado para el final de la gala, cuando Ana Guerra aterrizó en el escenario vestida

completamente de rojo para coronarse con su imitación como Alicia Keys, que le otorgó de una vez por todas su primera victoria de la edición al ritmo de 'None'. Entre neones de colores y toda una banda, la canaria logró firmar una de sus mejores actuaciones hasta la fecha.

"La agilidad, todo lo que has puesto a ti, es una actuación muy complicada, es una artista que tiene mucho sello, la escuchas y ya sabes que es ella. Lo tuyo ha sido una...", sentenció Chenoa antes de que Àngel Llàcer le interrumpiese para espetar que esta semana semana se lo estaban poniendo muy difícil. "Esta es una de las mejores promociones que hemos tenido nunca", señaló el catalán entre aplausos.

Votos del jurado:

Mikel Herzog Jr: 45

Melani García: 43

Ana Guerra: 39

Bertín Osborne: 32

Gisela Lladó: 31

Goyo Jiménez: 30

Manu Baqueiro: 30

Yenesi: 21

Esperansa Grasia: 17

Votos del público:

Ana Guerra: 12

Melani García: 11

Mikel Herzog Jr: 10

Goyo Jiménez: 9

Bertín Osborne: 8

Manu Baqueiro: 7

Gisela Lladó: 6

Esperansa Grasia: 5

Yenesi: 4

Votos del jurado+público: