'Supervivientes' anuncia el veredicto médico a Joshua, que deja una decisión definitiva sobre su futuro

Joshua Velázquez sigue peleando para poder mantenerse en 'Supervivientes 2025'. Cabe recordar que su continuidad en el concurso ha estado en el aire debido al herpes zóster que sufre desde hace días. Una dolencia que le ha mantenido aislado de sus compañeros desde hace más de 48 horas y por la que el equipo médico ya se ha pronunciado. Ha sido Sandra Barneda la encargada de comunicárselo y lo ha hecho durante la entrega dominical del reality.

En una primera conexión, Barneda se ha interesado por el estado de salud del canario. Aunque el concursante ha asegurado sentirse bien, la presentadora le ha advertido: "Un herpes zóster tiene su proceso y lo que si te puedo decir es que si ese proceso no ha remitido, por mucho que te encuentres bien, tendrás que abandonar definitivamente".

"Espero que no", ha deslizado el joven con cara de preocupación. De hecho, el todavía superviviente ha vuelto a comunicar su deseo de quedarse: "La intuición me dice que me quedo porque me quiero quedar. No veo otra cosa que no sea seguir". "Sobre todo estamos velando por tu salud", le ha recordado la conductora de la gala dominical.

La firme determinación del equipo médico sobre la continuidad de Joshua

Ya al término de dicha entrega, Sandra Barneda ha vuelto a conectar con Joshua Velázquez para comunicarle la decisión del equipo médico sobre su continuidad en el concurso. "Dime lo que me tengas que decir ya por favor", ha rogado el concursante. Dicho y hecho puesto que la moderadora del debate ha procedido a leer el diagnóstico clínico. "Ya sabes que lo que tienes no es fácil, es puñetero y no se controla", ha comenzado diciendo.

Acto seguido, Barneda ha informado: "La decisión de los médicos es la siguiente: en los últimos días Joshua ha presentado una evolución de su proceso satisfactoria. El tratamiento ha controlado los síntomas y el brote ha remitido por lo que puede volver a la playa con la medicación prescrita y siguiendo las indicaciones que se han pautado. ¡Ya estás curado del herpes zóster y puedes volver a Playa Calma!". Visiblemente emocionado, el concursante no ha dudado en agradecer la oportunidad de seguir en el concurso: "¡Gracias! Muchas gracias, un beso".