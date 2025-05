'Supervivientes' comunica que Joshua Velázquez tiene que estar apartado del concurso y explica las razones

La continuidad de Joshua Velázquez en 'Supervivientes' pende de un hilo a consecuencia de una erupción cutánea por la que ha tenido que ser atendido por el equipo médico en plena playa. Debido a las dolencias y al estado del joven, el equipo médico ha solicitado la evacuación del mismo.

Así pues, tras examinar su caso, la organización del reality ha dictado un veredicto sobre su continuidad. Una resolución que el propio Joshua ha podido conocer en directo al igual que su diagnóstico que, además de revestir gravedad, podría condicionar su futuro en el reality.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes en las que el concursante compartía su malestar: "No me puedo ni mojar, dormir me duele por el calor. Estuve así tres días por los hombros y ahora me empieza a llegar al pecho. Estoy como torpe". Por su parte, el servicio médico ha procedido a curar las heridas, lo que le ha provocado un intenso ardor. Precisamente para seguir de cerca la evolución del todavía concursante, el médico ha determinado que éste debía abandonar los Cayos.

Así se ha vivido el concursante las últimas horas a tenor de lo comentado por el presentador: "El equipo médico le tiene controlado y le han hecho todas las pruebas pertinentes". De hecho, poco después se ha podido ver una de las curas del joven en la que, visiblemente preocupado, el canario le ha preguntado al doctor por su continuidad en el concurso. "Si hemos controlado el brote en esta zona, podrías volver. Si mañana esta lesión aparece más extendida, tendrías que quedarte", le ha comunicado el doctor.

El veredicto médico que determinará la continuidad de Joshua Velázquez

Ya durante la décima gala del concurso, Joshua Velázquez ha podido hablar con Jorge Javier y conocer el veredicto definitivo del equipo médico. "Estoy preparado para seguir aquí, no para irme. No me voy a ir, me agarro a un cocotero si hace falta", ha reconocido el concursante antes de conocer su estado de salud. "Los que deciden son los médicos", le ha recordado el presentador para, acto seguido, proceder a leer el diagnóstico final.

"Joshua fue evacuado ayer por presentar un brote de herpes zóster. Tras instaurar el tratamiento específico se encuentra mejor, pero la aparición de nuevas lesiones indican que el brote sigue activo. Por todo ello, continuará bajo tratamiento médico y observación hasta que pueda reincorporarse a la playa lo antes posible. Joshua, no vuelves a la playa, continúas en observación", ha compartido el presentador.

https://twitter.com/Supervivientes/status/1920611513716322692

La súplica de Joshua Velázquez al conocer su diagnóstico

La reacción por parte del concursante no se ha hecho esperar: "Me quedo tranquilo porque sigo, ¿no? Estoy muy nervioso. Quiero mandar un mensaje a mi familia, padres y amigos, estoy bien y me siento súper cuidado. Estoy atendido todo el rato y me voy a poner bien porque necesito estar aquí. Me ha cambiado tanto la vida que necesito mejorar ya".

Así pues, Jorge Javier le ha comunicado que, al seguir concursando, podrá nominar y ser nominado y que será el próximo domingo en 'Conexión Honduras' cuando se determinará su estancia en el concurso. Cabe recordar que el herpes zóster, al causar dolor intenso y complicaciones persistentes, podría poner punto y final a su concurso.