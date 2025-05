Mediaset se moviliza con 'Tardear' y toma medidas ante sus insuficientes resultados de audiencia

A pesar de que 'Supervivientes 2025' está triunfando en audiencias en cada una de sus emisiones, Telecinco es incapaz de salir de la tercera plaza y va camino de firmar su peor mes de mayo histórico (la media actualmente es de un 9,9%). Y la culpa de ello, en parte, la tienen sus débiles tardes con 'Tardear' y 'Reacción en cadena' como principales rémoras.

Respecto al concurso, que después de la marcha de los Mozos de Arousa entró en barrena y no ha logrado levantar cabeza, ya sabemos que no tendrá continuidad. Mediaset ha decidido cancelar el formato presentado por Ion Aramendi tras unas cifras que se han estancado en el 8% de share diariamente. El grupo ha tenido paciencia en los últimos meses, pero no ha habido resultados.

Y desafortunadamente, cosa parecida ocurre con 'Tardear', que cuando parecía empezar a remontar el vuelo ha vuelto a perder solidez y a anotar marcas que comprometen su futuro. Desde el 7 de mayo, el magacín capitaneado por Frank Blanco y Verónica Dulanto no logra alcanzar el doble dígito en ninguna de las emisiones y, desde el 15 de mayo, no llega tampoco al 9%, atascándose en cuotas entre el 8% y 8,8%.

Precisamente, el 8% de share firmado el pasado viernes, 16 de mayo, supone el mínimo de 'Tardear' en su nueva etapa y horario (15:50-18:30 horas). Una situación delicada después de los grandes esfuerzos de la productora y del equipo por auspiciar esas audiencias, con fichajes potentes como José María Almoguera o Gloria Camila.

Y como prueba de que en la cadena hay cierta preocupación en levantar esos datos, destacamos el último movimiento. El programa vespertino va a emitir un contenido de alto voltaje sobre la boda de Almoguera y Paola Olmedo. Unas imágenes que no han visto la luz hasta ahora y que, al parecer, ponen en el disparadero a Carmen Borrego, pues no saldría bien parada de las mismas.

En las últimas horas, Telecinco no deja anunciar este material por medio de una promo e incluso anoche, en la gala de 'Supervivientes', el espacio que más espectadores reúne en el canal, se cebó la emisión de 'Tardear'. Una medida clara para tratar de revertir cuanto antes este bache de su programa de actualidad de tarde.