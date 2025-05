Matías Prats se refiere en estos términos a su jubilación en 'LaSexta Xplica' tras cumplir 50 años en televisión

Este sábado 24 de mayo, José Yélamo ha entrevistado para 'LaSexta Xplica' a Matías Prats con motivo de su 50 aniversario en televisión. Para ello, se ha desplazado hasta el plató de 'Antena 3 Noticias', donde ha sido recibido muy efusivamente por su presentador.

El periodista ha explicado que "viendo fotos, uno se da cuenta de la evolución, por lo menos en cuanto a la estética". "Comencé con el blanco y negro y cara de chaval, y hemos pasado a un señor bastante maduro que probablemente se esté enfrentando a sus últimos años de profesional", ha añadido Matías Prats.

Matías Prats no piensa jubilarse en un futuro inmediato

Eso sí, esto no quiere decir que vaya a jubilarse ya, puesto que se encuentra "bien" y, además, la dirección le "sigue apoyando". Sobre su debut en televisión, Matías Prats recuerda que, tras entrar en TVE como becario, "me dieron la oportunidad de entrar en pantalla y mi debut creo recordar fue nefasto. Era muy malo, no tenía experiencia ni control, nervioso, balbucante… La fortuna es que no me vio ningún jefe, y pude seguir".

Respecto a la idea que se tiene sobre los periodistas en la actualidad, el comunicador cree que "antes un periodista era bien recibido, pero de un tiempo a esta parte hemos languidecido en cuanto al peso de la responsabilidad del periodista". "Siempre debemos poner de nuestra parte. Otra cosa es que la sociedad pues nos vea, nos contemple, como una persona que no es de fiar. Eso se ha ido deteriorando con el tiempo", lamenta.

"Generar confianza en el espectador, oyente o lector es muy complicado. Necesitas mucho tiempo y cumplir con las reglas básicas, y como te desvíes, la cosa va mal", reconoce. Tras agradecerle el haberle recibido, José Yélamo le ha dedicado unas bonitas palabras: "Para mí, quiero que lo sepas, es un privilegio compartir espacio contigo, cruzarnos en los pasillos, reírme contigo..". "No hay que perder nunca el sentido del humor", ha sentenciado Matías Prats.