Matías Prats tiene que pedir perdón a la audiencia por lo que ha ocurrido en 'Antena 3 Noticias'

No todos los días se cumplen 50 años delante de las cámaras de televisión. Por eso, este sábado, Matías Prats se ha convertido en protagonista involuntario de 'Antena 3 Noticias' con el homenaje de sus compañeros por su aniversario como presentador de informativos.

"Hoy no es un informativo cualquiera, ¿verdad Matías? Es un informativo muy especial porque hoy cumples 50 espléndidos años en la tele", empezaba diciendo Mónica Carrillo justo al concluir los titulares del día. "Bueno ya estoy empezándome a marear con esta pantalla, vamos a esperar, si quieres al final te puedes meter conmigo todo lo que quieras pero de momento vamos a lo importante", reaccionaba el presentador antes de empezar con el informativo del sábado.

Era al final de la entrega de 'Antena 3 Noticias' de este sábado 24 de mayo cuando llegaba el homenaje al presentador más longevo de la historia de nuestro país y de toda Europa. "Hoy estamos de celebración en esta redacción porque alguien cumple años. Matías no es tu cumpleaños pero si cumplimos varias cifras redondas. 50 años dando las noticias y has superado ya hace un tiempo los 10.000 informativos. Te conozco y sé que no te gusta ser el protagonista de la noticia pero bueno, ¿qué tal llevas esta celebración?", le preguntaba Mónica Carrillo a su compañero.

"Bien, bien. Bueno los 10.000 fueron hace unos cuantos meses. Nos pilló por las calles de Paiporta y Alfafar y qué iba a haber celebrado yo, si estaba la DANA y sus consecuencias. Pero ahora sí, ahora es verdad que se cumplen los 50 años desde que un chaval con pelo larguillo y nula experiencia presentó un informativo frente a la cámara en la entonces UHF", aseveraba Matías Prats.

Matías Prats, sobre su jubilación: "Vamos a intentar continuar algo más"

Tras ello, Mónica le cuestionaba a su compañero sobre su posible jubilación. "¿De retirarnos ni hablamos no?", le preguntaba. "Hombre yo no daría ideas a la dirección. Vamos a dejarlo ahí y vamos a intentar continuar algo más", respondía Matías Prats antes de ver un vídeo que recordaba toda la trayectoria del periodista con la sintonía de 'Cuéntame', la serie más longeva de nuestra televisión.

En el vídeo se hablaba de cómo el hijo del célebre Matías Prats Cañete seguía los pasos de su padre y se colaba frente al televisor hace ya 50 años. Fue en 1998 cuando fichó por Antena 3 y desde entonces se ha mantenido al frente de todas las ediciones de 'Antena 3 Noticias' con parejas como Olga Viza, Susanna Griso y Mónica Carrillo así como en solitario y cómo su voz se ha colado en numerosas retransmisiones como la recordada del 11-S con el "la otra torre Ricardo".

"Ya te he dicho que me iba a pesar en la espada. Hay una ligera curvatura ya en la columna vertebral, algún responsable buscaré después", comentaba Matías al volver del vídeo. "¿Intuyo alguna lagrimita?", trataba de saber Carrillo. "No, ya sabes que yo al frente de un informativo hasta que no se acaba no muestro mis emociones o sea que vamos a aguantar un poco más", le contestaba él.

Finalmente, antes de despedir el informativo, Matías Prats se dirigía a la audiencia para pedirles perdón por haber sido protagonista sin querer de las noticias del día. "Pues nada más, les pido perdón por haber sido protagonista involuntario en este informativo y les agradezco que me hayan permitido durante estos años entrar en sus hogares, pero seguimos, les dejamos con Alba Dueñas y los deportes", concluía. "Matías, volvemos esta noche, que te queremos mucho", añadía Mónica Carrillo.