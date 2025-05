El pronunciamiento de Matías Prats sobre su jubilación en Antena 3 tras 50 años en los informativos

A punto de cumplir los 75 años, el próximo mes de noviembre, Matías Prats celebra el cincuenta aniversario de su primera aparición en un informativo. Cinco décadas en las que ha acompañado a los espectadores en algunos de los momentos más trascendentales de España y del mundo. Desde 1998, el periodista está vinculado a Antena 3, donde junto a Mónica Carrillo han hecho uno de los tándems más queridos de la televisión.

Matías Prats hace balance de estos 50 años en un comunicado compartido por Atresmedia, que señala que el histórico comunicador ha presentado 10.000 informativos a lo largo de su vida. "Es el primer periodista español que alcanza dicha cifra en la historia de la televisión en España e incluso a nivel europeo", destacan desde el grupo.

Durante su dilatada trayectoria ha sido testigo de la enorme transformación que ha vivido el sector televisivo. Matías Prats recuerda cómo cuando empezó la televisión en España "era un medio casi artesanal y limitado, que pasó a convertirse en lo que es hoy: una industria global y con una capacidad de influencia enorme. En aquellos años todavía dominaba el blanco y negro y se emitían programas casi experimentales en color. En España solo existían dos canales, La 1 y UHF, y si querías cambiar de canal tenías que levantarte y cambiarlo en el aparato porque no existía el mando a distancia".

Según él, "lo más trascendente ha sido el aumento del número y de la oferta. Hoy convivimos con múltiples plataformas, con inmediatez constante y, por supuesto, con una audiencia más activa y exigente. Ha cambiado la forma, la velocidad, la estética, la tecnología… pero se mantiene la figura del periodista, del presentador fiel a sus principios, que deberían ser siempre el rigor, el compromiso con la verdad y el respeto al espectador".

Ha estado presente en los acontecimientos más importantes de nuestra historia reciente

Matías Prats en el antiguo plató de 'Antena 3 Noticias'

Hijo y padre de periodistas, Matías Prats ha estado presente en coberturas históricas como la muerte de Franco, la instauración de la democracia, el referéndum de la Constitución, el golpe de estado del 23F, los atentados del 11S en Nueva York y del 11M en Madrid, la abdicación de Juan Carlos I, la llegada al trono de su hijo Felipe VI y, más recientemente, la época de la pandemia y la catástrofe de la DANA.

Aún recuerda el primer día que se puso frente a la cámara: "Era un chaval, inexperto y soso. Podía haber sido la primera y la última ocasión en participar en un informativo. Pero tuve el golpe de suerte de que ningún jefe, por lo que se vio, pudo seguir aquel primer informativo. Mis compañeros se esforzaron en corregirme y pude seguir. Aunque mi prueba de fuego fue el 23F, en el que tuve que comentar el directo con las imágenes que nos llegaban del Congreso. Di paso, posteriormente, a las del momento del asalto. Mi trabajo, lo confieso, no fue de nota".

Matías Prats hace balance de sus 50 años en informativos y habla de su continuidad en Antena tras 27 años

Fue en el año 1998 cuando Matías Prats se incorporó a Antena 3. El presentador de 'Antena 3 Noticias fin de semana' recuerda que su llegada se debió a "la fuerza y la ilusión que pusieron para que yo llegara a esta Casa todos los que habían sido mis compañeros, empezando por la propia Susanna Griso, Jesús Hermida, Olga Viza… Fue un cambio trascendental en mi carrera. Hay que recordar que llevaba 23 años en la televisión pública. Entonces, dar ese salto era un gran reto, pero también una buena oportunidad para crecer en un entorno distinto y más competitivo".

A la hora de hacer balance, el periodista lo tiene claro: "Han pasado años desde aquel paso y ahora, con la perspectiva del tiempo y transcurrido, puedo decir que fue una decisión de las más importantes y decisivas de mi vida. Me siento muy afortunado de haber podido contar la Historia durante tanto tiempo, de haber podido conectar con generaciones enteras y vamos a seguir insistiendo". ¿Tiene pensado jubilarse a corto plazo? Él asegura que "de momento, no vislumbro el final, así que me van a tener que soportar todavía un poquito más".