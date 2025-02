Matías Prats confiesa ante Motos cuando temió por su despido en 'Antena 3 Noticias': "Esto no lo sabe nadie"

Matías Prats y Susanna Griso acudieron una vez más a 'El Hormiguero' para celebrar los 35 años de Antena 3, y no dudaron en rememorar su tiempo juntos en los informativos. El periodista se sinceró incluso sobre el secreto detrás de sus famosos chistes y compartió con Pablo Motos un episodio de su trayectoria en la cadena que hasta ahora nunca había contado.

"Era un poco tímida y tenía un carácter algo especial, porque yo veía que otras personas alrededor mío sí sonreían y a ella le veía seria. Le decía 'Susana colabora, esfuérzate'", comenzó señalando entre risas el presentador de 'Antena 3 Noticias' sobre la resistencia de su compañera a reírse de sus chistes en antena.

Matías Prats recuerda la llamada que sembró su miedo durante sus inicios en 'Antena 3 Noticias'

Y su antigua compañera no dudó en pronunciarse. "Ahora la verdad es que te río bastante las gracias. Esas cosas que improvisaba, lo del patito, el chupete... me quedaba a cuadros", confesó la conductora de 'Espejo Público' antes de que Matías Prats se sincerarse sobre la realidad detrás de estos espontáneos arranques de humor que se han convertido en su sello de identidad con los años.

Matías Prats recuerda como hacía los anuncios su padre #Antena3EH pic.twitter.com/yZxgga5xU0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 5, 2025

"No tengo humor para conseguir un chiste, juego más con el distinto significado de las palabras, pero eso no tiene posibilidad de confrontarse con nadie más. Tampoco aspiro a demasiado", confesó Prats antes de compartir con Pablo Motos una historia inédita que le ocurrió con los directivos de Antena 3 tan solo un año y medio después de su fichaje.

Matías Prats rememoró entonces una llamada que en un principio le hizo ponerse en lo peor. "Yo creo que no lo sabe nadie, solo la familia, y espero que no le importe, porque, además, es muy simpática. El presidente de Planeta, también de Antena 3, un día me llaman y me dicen que quiere verme", comenzó explicando el presentador.

"Pensé que me iban a dar puerta"

"Llevaba un año y medio o dos años al frente de 'Antena 3 Noticias'. Pensé que me iban a dar puerta, porque no atraía la audiencia que esperaban", recordó el periodista, que asegura que durante sus primeros días en el informativo, Jesús Hermida le advirtió de que le habían fichado únicamente para conseguir un gran reclamo de audiencia, y que no les podía fallar.

"Me llega y me dice: 'Matías, tengo que decirte algo muy importante para mí'. Sí, presidente, dígame. 'Mi nieto solo come cuando estás tú en pantalla', me dice", rememoró Matías Prats entre risas del presentador y el público. "Entonces, le contesto: '¿Quieres que me vaya a su casa? ¿Le doy de comer?'. Grábame un vídeo que yo se lo pueda poner constantemente para cuando no estés en la tele. Y se ha criado el chaval estupendamente", zanjó el periodista.