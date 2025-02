Matías Prats pone en aprietos a Susanna Griso en 'El Hormiguero' al revivir su traición en Antena 3: "Se piró"

Susanna Griso y Matías Prats regresaron a 'El Hormiguero' este miércoles por una ocasión muy especial, seguir celebrando el 35 aniversario de Antena 3. Los presentadores rememoraron sus días como tándem al frente de la actualidad en los informativos de la cadena y el periodista asaltó a su compañera con un inesperado reproche sobre su etapa trabajando juntos.

Nada más recibir a otra sus invitadas platino, Pablo Motos rememoró el debut de Susanna Griso en 'Antena 3 Noticias' en 1998, que fue nada más y nada menos que de la mano del mítico presentador. "Recuerdo que me dijeron 'no te podemos contar con quién vas a presentar', era casi un secreto de estado, no querían que trascendiera...", explicó la periodista.

"Pues no lo entiendo, en todo caso estaría yo más impresionado, que iba a presentar con Susanna Griso", subrayó entre risas Matías Prats mientras la conductora de 'Espejo Público' recordaba que por ese entonces su carrera acababa de comenzar y no la conocía "casi nadie". Fue entonces cuando el periodista recordó una anécdota de la comunicadora de la que no puede evitar reírse hoy en día.

"Fue tremendo, he leído una entrevista que le hicieron poco tiempo después de empezar a presentar conmigo y dice: 'presentar con Matías es un matrimonio que va a ser muy fructífero y que va a durar muchísimo'... se piró a los tres meses", sentenció con resquemor el presentador de 'Antena 3 Noticias', subrayando que su tiempo juntos en antena duró menos de lo que le habría gustado.

Y la invitada platino de 'El Hormiguero' no dudó en defenderse. "Oye, pero todavía a día de hoy la gente se piensa que somos pareja profesional", esgrimió Susanna Griso, que recibió hace unos días a Matías Prats en el matinal de Antena 3 también para rememorar viejas anécdotas de su tiempo juntos en el informativo.

"Mi primer hijo se crío en el camerino de Matías"

"Duró un poquito más de lo que he dicho, fue un ir y venir", lamentó el periodista. Entonces, Griso comenzó a rememorar todos los cambios que sufrió entre franja y franja de 'Antena 3 Noticias', asegurando que cuando coincidían de nuevo en una de las ediciones, la cadena los volvía a separar. "Con matias he vivido muchas cosas, entre muchas mi primer embarazo", señaló mientras el periodista se ruborizaba.

"Ese niño se crió en el camerino de Matías, porque él tenía y yo no", apuntó en forma de pulla la presentadora, recordando cómo compaginó su primera experiencia con la maternidad en el trabajo. "Yo me iba al camerino de Matías con el sacaleches y la nevera", aseguró entre risas mientras el presentador se llevaba las manos a la cabeza. "Qué bonito, qué romántico...", zanjó Matías Prats.