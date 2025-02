Susanna Griso deja una breve pero contundente frase ante el regreso de Ana Rosa a las mañanas

Susanna Griso ha recuperado esta semana a una de sus rivales históricas con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco. La presentadora de 'Espejo Público' se ha pronunciado en una reciente entrevista sobre cómo afronta el reto de volver a competir contra 'El programa de AR' y su opinión personal sobre el último movimiento de la presentadora de Telecinco.

"Me impresionó muchísimo porque yo había crecido no solo profesionalmente, sino incluso estudiando, viendo sus informativos y tener a todos estos referentes de la información en la misma sala y casi tuteándonos era casi un sueño", comenzó explicando a 20 Minutos sobre su llegada a 'Antena 3 Noticias' para formar tándem con Matías Prats hace casi tres décadas.

Susanna Griso, sobre volver a competir con Ana Rosa Quintana: "Me gustan los retos"

Y aunque su tiempo al frente de los informativos queda lejano, Susanna Griso ha logrado consolidarse en las mañanas de Antena 3 con 'Espejo Público', que continúa acumulando temporadas y afianzándose como líder de su franja. Sobre el regreso de Ana Rosa Quintana un año y medio después de su marcha de las mañanas, la presentadora ha sido clara. "Para mí es un acicate porque me gustan los retos", asegura.

A la pregunta de si mantienen una buena relación, la periodista explicó al citado medio que, pese a que aún no ha hablado con ella, piensa escribirle "en breve". Y no ha dudado en comparar el nuevo escenario de competencia entre ambos problemas con lo sucedido entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'. "Creo que ha sido muy buena esa rivalidad porque ha aportado muchísimas personas nuevas que posiblemente antes no veían la televisión generalista", señaló la comunicadora.

"Y creo que si ese mismo fenómeno se da en las mañanas, bienvenido sea. Todo lo que sea competencia y rivalidad sana pienso que siempre redunda en un mejor formato, en un mejor producto", asegura Susanna Griso, que está más que encantada de enfrentarse a nuevos desafíos en su franja. Aunque, según reveló a 20 Minutos, no tendría problema en probar suerte como Ana Rosa y explorar otros horarios.

Sobre un cambio de franja: "Nunca lo descarto"

"Nunca lo descarto, pero yo me voy siempre marcando objetivos a dos años vista. Siempre he pensado que si pienso que tengo que seguir madrugando durante mucho más tiempo, pues no sé, no tendría las mismas ganas ni la misma energía", aseguró sobre la posibilidad de saltar de las mañanas de Antena 3 a la sobremesa.

Sin embargo, Susanna Girso quiere seguir comprobando cuánto éxito puede cosechar con 'Espejo Público' y su equipo antes de tomar cualquier determinación en su futuro laboral. "Y entonces siempre mis retos son muy cortos, a dos años vista. Esto lo he aprendido de algún entrenador de fútbol, que siempre renueva por dos temporadas. Y es lo mismo que hago yo", confesó la periodista.