La inesperada jugarreta de Susanna Griso a Matías Prats con el mal trago que sufrió en Antena 3

26 años después de su primer informativo juntos, Susanna Griso y Matías Prats se reencontraron este martes en 'Espejo Público'. El presentador visitó a su antigua compañera para celebrar el 35 aniversario de Antena 3. Y aunque todo apuntaba a una visita de lo más tranquila, la periodista terminó jugándosela a su invitado al destapar una embarazosa anécdota que se había negado a contar.

La visita del periodista comenzó desde la mesa de informativos de 'Antena 3 Noticias', donde junto a Griso comenzó a recordar cómo fue su debut en el noticiero, precisamente junto a la presentadora. Fue entonces cuando el antiguo tándem comenzó a recordar anécdotas de su tiempo juntos al frente de la actualidad para más tarde sentarse junto a los colaboradores de 'Más Espejo'.

Susanna Griso se la juega a Matías Prats al destapar su metedura de pata en 'Antena 3 Noticias'

"Todo el mundo tenemos un momento de 'tierra, trágame' en directo. ¿Cuál ha sido el tuyo?", le preguntó Susanna Griso tras la espontánea sesión de nostalgia. "Pues he tenido unos cuantos, pero no los voy a contar", contestó algo seco Matías Prats, que pese a su habitual sentido del humor, no estaba dispuesto a seguir el juego iniciado por la conductora de 'Espejo Público.

Susanna Griso y Matías Prats en 'Espejo Público'

"Afortunadamente, tenéis la oportunidad de echar para atrás en la historia y, de forma minuciosa, podéis encontrar algún documento...", subrayó el invitado mientras la presentadora se reía por debajo, lamentando no poder compartir las que ella conoce. Pero Griso no pudo contenerse. "Yo recuerdo uno", le advirtió la comunicadora, a lo que Matías contestó tajante. "Yo no recuerdo ninguno", sentenció, intentando frenarla.

Pero Susanna Griso estaba decidida. "Vosotros sabéis que hay vídeos y colas, que es cuando nosotros hablamos sobre las imágenes. Pues un día Matías leyó el 'entran colas', que es un apunte en un guion, y entonces empezó a decir 'entran colas de gente'…", recordó entre risas la presentadora. "Me lo comí con patatas", confesó avergonzado el periodista mientras su compañera alababa su actuación.

"Improvisó maravillosamente y nadie se dio cuenta, pero yo me quedé al lado helada", explicó la conductora de 'Espejo Público'. Y más tarde, Óscar Castellanos, compañero de ambos, confesó que él también era consciente de muchas meteduras de pata que había ocultado de cara a su visita al programa. "Tengo que decir que haciendo el reportaje de recopilación para este programa, me he encontrado con varias de esas, pero no he querido incluir ninguna", aseguraba entre risas.