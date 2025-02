Ana Rosa Quintana afronta una destacada ausencia en las mañanas de Telecinco ante su regreso

Solo quedan tres días para que Ana Rosa Quintana nos vuelva a dar los buenos días. La presentadora regresa a su "sitio natural" como ella misma reconocía este jueves con la vuelta de 'El programa de Ana Rosa' año y medio después de dar el salto a la tarde con 'TardeAR'.

Este cambio es el primero de muchos que prepara Alberto Carullo, el nuevo director general de contenidos de Mediaset, para tratar de relanzar las audiencias de Telecinco que sigue atravesando un desierto sin encontrar solución.

Así, tal y como explicó Alberto Carullo en un encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba El Televisero la intención es apostar por una mañana llena de directo durante 7 horas desde las 8:00 horas con 'La mirada crítica' siguiendo con 'El programa de Ana Rosa' y acabando con 'Vamos a ver' con Joaquín Prat.

El motivo de la desaparición de Joaquín Prat ante el regreso de Ana Rosa

Joaquín Prat en 'Vamos a ver'

Sin embargo, el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas contará con una destacada y sonada ausencia. Y es que su compañero Joaquín Prat no le acompañará en sus primeros días pues el presentador se marchará de vacaciones durante dos semanas. "Tenía pactadas unas vacaciones desde hace tiempo", aclaraba Carullo.

"Nos parecía que la fecha del 3 de febrero era adecuada para poner en marcha esta reformulación de la mañana, y no vamos a interferir unas vacaciones que cualquiera desea", proseguía destacando el director de contenidos generales de Mediaset sobre la marcha de Joaquín Prat.

No obstante, el directivo si adelantó que Joaquín Prat si aparecerá brevemente el próximo lunes para que Ana Rosa Quintana le de su relevo en 'Vamos a ver'. Así, el presentador estará al inicio de su programa para saludar a su compañera y emplazar a la audiencia a que les siga viendo en esta nueva etapa del programa con nuevo horario entre las 12:15 y las 15:00 horas.

Por su parte, Ana Rosa Quintana tampoco dudó en pronunciarse sobre el hecho de que Joaquín Prat no vaya a estar presente en su regreso. "Joaquín tenía un viaje programado que no se puede cambiar porque no es precisamente a Teruel. La verdad que le ha dado mucho coraje", aseveraba.

De esta forma, durante la ausencia de Joaquín Prat las próximas dos semanas serán Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro las que se hagan cargo de la sección de actualidad y sucesos y del club social de 'Vamos a ver' respectivamente.