Susanna Griso para los pies a Alonso Caparrós tras su especulación sobre el caso Anabel Pantoja

'Espejo Público' con Susanna Griso ha abordado la investigación sobre Anabel Pantoja y su pareja David "por un presunto maltrato infantil". El Tribunal Superior de Justicia de Canarias emitió un comunicado este jueves informando de esa investigación en curso después de que el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, donde estuvo ingresada la pequeña Alma, remitiera de oficio al juzgado un parte, refrendado por un forense, indicando la existencia de lesiones.

Fran Fajardo, periodista de Canarias7, ha entrado en directo en el programa y, a tenor del comunicado que Anabel lanzó en redes, ha declarado que "la declaración de ella no coincide con las lesiones de la niña". En paralelo, ha saltado la noticia de que el juzgado ha pedido ver las cámaras de seguridad de un centro comercial del sur de Gran Canaria donde, al parecer, se encontraban Anabel Pantoja y David Rodríguez cuando su hija sufrió la crisis que provocó su hospitalización. Todo, a fin de aclarar lo sucedido.

Ante todo ello, Alonso Caparrós ha lanzado una pregunta a la abogada Montse Suárez que ha generado controversia en plató y la molestia de Susanna Griso. "Yo le quería preguntar a Montse una cosa. Si estamos hablando de que David en un momento dado estuvo solo y de que hay incongruencias y sin embargo Anabel en el comunicado habla en plural, ¿se le puede acusar de cómplice o de intentar ocultar algo?", ha planteado.

"Estamos suponiendo demasiado por Dios", ha clamado Miquel Valls. "Perdonadme, no estoy suponiendo mucho, estoy suponiendo en base a los pequeños datos que estamos teniendo. Si hay un momento en el que David se queda solo, cabe la posibilidad de que haya sucedido algo ahí y que o no se lo haya contado a Anabel o que se lo haya contado después y que haya una ocultación", ha sostenido Alonso Caparrós.

"Es rocambolesco", le ha espetado Sergio Pérez, reprobando su elucubración. "Ella de entrada dice que sufre una crisis espontánea, hay algo que no cuadra, hay muchas cosas que apuntan a que hay una incongruencia muy gorda", ha soltado Alonso. "Yo también creo que las incongruencias se producen en los momentos en los que no sabes cómo superar una situación que te supera y te abruma", le ha rebatido Susanna Griso.

"Si yo no estoy acusando a nadie ni nada y he dicho que estoy convencido de que esto al final no será maltrato ni nada por el estilo", ha matizado Alonso Caparrós. "Ya, pero la especulación puede ser muy dañina, Alonso. Tenemos que ser especialmente prudentes", le ha recriminado la presentadora.

"¿Pero tú crees que yo he hecho especulación?", ha confrontado el colaborador. "Sí, porque ya estás diciendo que tal vez se le puede perseguir a ella por encubrimiento y entonces ya es presuponer que él ha cometido un delito y que ella lo estaría tapando", le ha reprochado Griso. "Yo lo que he hecho es preguntar si esa posibilidad existe, no si ellos lo han hecho porque yo no tengo ni idea de lo que han hecho", ha rematado Caparrós.