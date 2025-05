Los sorprendentes planes de TVE con 'La Familia de la Tele': el programa salta a la tarde del sábado

'La familia de la tele' no ha tenido un buen arranque en TVE. Primero por tener que posponer su estreno hasta en dos ocasiones por culpa de la muerte del papa y del gran apagón. Y después porque el programa heredero de 'Sálvame' no está teniendo las audiencias esperadas en La 1. No obstante, en la cadena pública siguen apostando por el nuevo magacín de LA OSA Producciones Audiovisuales.

Así, tal y como se puede apreciar en el apartado dedicado a Eurovisión 2025 en RTVE Play, La 1 emitirá un programa especial de 'La familia de la tele' el próximo sábado 17 de mayo a partir de las 19:00 horas como previo de cara a la gran final del festival en el que Melody nos representará con "ESA DIVA".

Cabe señalar que hasta ahora, TVE no había dado a conocer que iba a emitir un previo de Eurovisión 2025 con 'La familia de la tele'. Lo que si había comunicado la cadena pública es que ofrecería "DIVAS Calling", un previo muy especial desde Dos Hermanas en Sevilla con Angy Fernández, Carmen Farala y Ángela Fernández en RTVE Play.

'La familia de la tele' salta al sábado como previo de Eurovisión 2025

'La familia de la tele a Eurovisión', el programa especial de 'La familia de la tele'

De esta forma, 'La familia de la tele' saltará sorpresivamente a la tarde del sábado por primera vez en su segunda semana para tratar también de relanzar sus audiencias. Este lunes 12 de mayo, el primer bloque de 'La Familia de la Tele', de 15:54h a 17:10h, se conformó con un 7,7% y 687.000 espectadores. Mientras que el segundo bloque cayó a mínimo con un 5,7% y apenas 418.000 fieles.

Por el momento se desconoce si TVE también utilizará a 'La familia de la tele' como post de la gran final de Eurovisión para comentar lo vivido en la gala y emitir las primeras declaraciones exclusivas de Melody. En este sentido, cabe recordar que tanto Inés Hernand como Aitor Albizua son expertos en estas lides pues ambos han presentado el Benidorm Fest y el post de Eurovisión.

Lo que está claro es que con este movimiento, TVE pretende conquistar a nuevos públicos para tratar de que 'La familia de la tele' crezca sus datos en la sobremesa y la tarde de lunes a viernes teniendo en cuenta que Eurovisión es la cita no deportiva que más audiencia congrega cada año en televisión.