La vida actual del actor Fernando Tielve: Su irreconocible cambio físico 18 años después de ser Cayetano en 'El Internado'

Antena 3 tiene en su haber varias de las series más míticas de nuestra historia televisiva. Una de las últimas fue 'El Internado', una ficción orientada al público juvenil, con toques de ciencia-ficción, terror y aventuras, que se estrenó en 2007 y se alargó durante siete temporadas y setenta y un capítulos. Pero no solo eso, sino que fue una maravillosa cantera para actores y actrices hoy ampliamente reconocidos. Ahí podemos encontrar a Martiño Rivas, Yon González o Ana de Armas. Todos ellos acompañados de un reparto de veteranos encabezado por Amparo Baró o Natalia Millán.

La serie de Antena 3 fue una ficción arriesgada, diferente, y que lideró audiencias gracias a su mezcla de serie juvenil y de misterio. Y también tuvo entre su elenco de jóvenes promesas del cine español a Daniel Retuerta o Fernando Tielve, que estuvo en las primeras tres temporadas dando vida a Cayetano Montero. Pero a diferencia de otros compañeros de reparto, Fernando Tielve, nacido en Madrid, ya había tenido un debut artístico al alcance de muy pocos: protagonista de la película de Guillermo del Toro 'El espinazo del diablo'. Y es que compartió protagonismo con Marisa Paredes, Eduardo Noriega y Federico Luppi.

"Con Marisa Paredes, por ejemplo, yo era muy pequeño y afortunadamente no era muy consciente de lo que estaba pasando. A mi me parecía lo más normal del mundo trabajar para una productora como El Deseo, pero con los años te das cuenta del lujo que es y la suerte que has tenido. Cuando eres un niño y no estás contaminado por nada, todo viene de una forma orgánica. Yo aprendí de toda esta gente como cuando vas al colegio para que te enseñen a leer. Cuando trabajas siendo tan joven con Marisa Paredes o Federico Luppi, lógicamente, hay algo que te marca para siempre", explicó en una entrevista para blog Mira a cámara.

También había participado en la mítica serie de Televisión Española 'A las once en casa', junto a Ana Obregón, Antonio Resines y Carmen Maura, pero solo durante 7 episodios. En esa época, Fernando Tielve solo tenía once años. Tras su paso por la cinta de terror de Del Toro, siguió participando en películas como 'El embrujo de Shanghai' o 'Imagining Argentina'. Pero su gran trampolín fue 'El Internado', entre 2007 y 2008. Aunque su personaje moría, consiguió calar entre los fans de la serie. "Yo lo volvería a vivir totalmente", confesó en Antena 3. "Cuando me rescataron de fantasma, mi personaje se volvió mucho más fuerte, mucho más querido".

Cayetano volvía a la vida y daba un giro a la trama en 'El Internado'.

Y es que la decisión de revivir a su personaje, aunque algo surrealista al comienzo, dio un giro muy interesante a la serie. Los fans, aunque al principio reacios, abrazaron este nuevo giro de la trama, y el personaje de Cayetano se convirtió en uno de los más importantes de la ficción. "Recuerdo mi época en 'El Internado' con muchísimo cariño [...]. Me siguen recordando por el personaje, sobre todo cuando me dejo crecer los rizos. Lo que más me sorprende es cuando lo hacen las nuevas generaciones", contó en una entrevista en Antena 3.

Pero, desde que acabó la serie, aunque Fernando Tielve no ha parado de trabajar, sí que ha participado en proyectos más independientes y pequeños que la serie de 'El Internado'. Por ejemplo, protagonizó las películas 'Unmade beds' o 'Seis puntos sobre Emma', de Roberto Pérez Toledo. Y, recientemente, ha regresado al mundo de la televisión con un personaje en la diaria de TVE '4 estrellas'. Además de participar en el cortometraje mexicano 'La muy joven guardia', que busca financiación para convertirse en película.

También ha hecho mucho teatro en estos últimos años como 'No soy Dean Moriarty'. "El teatro es uno de los lugares donde te sientes más libre. Es una ventana al mundo", explicó en una entrevista para TV Press. "La gente va a disfrutar, a ver cultura, es de la más respetuosa".