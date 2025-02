La vida actual de Lidia San José: de 'A las once en casa' a 'Paquita Salas' a su salto a Colombia

La década de los 90 nos dio una gran cantidad de sitcoms en España. Como siempre, llegábamos un poco más tarde que Estados Unidos, pero más vale tarde que nunca. Así que, en ese boom se estrenaron series como 'Pepa y Pepe' con Tito Valverde y Verónica Forqué. O 'A las once en casa', con Antonio Resines, Carmen Maura y Ana Obregón. Sesenta y cinco episodios para unas audiencias de cerca de 4 millones de espectadores, y eso que la serie solo estuvo en antena dos años. Además, Lidia San José se convirtió en uno de los rostros más famosos de nuestra televisión.

Pero lo cierto es que no fue su papel debut. Para ello tendríamos que echar la vista un poco más atrás. Concretamente, en 1995, en pleno apogeo del grupo musical infantil Boom Boom Chip. Después de triunfar con canciones como 'Toma fruta fresca' o 'Multiplícate por cero', protagonizaron la película 'El niño invisible', una de las producciones más caras del cine español de la época. Y ahí encontramos a una pequeñísima Lidia San José compartiendo protagonismo con el grupo musical de moda. De hecho, varios años después se reencontró con uno de ellos, Sergio Martín, en una carroza del Orgullo LGTBI en Madrid.

Previamente a la serie de TVE, también participó como personaje episódico en 'Farmacia de guardia' o 'La casa de los líos'. Pero su gran trampolín fue 'A las once en casa', donde incluso llegó a conocer a los Backstreet Boys, que hicieron un cameo en uno de los episodios de la serie. Tras el final, Lidia San José saltó a otra popular ficción de la misma casa: '¡Ala...Dina!', con Paz Padilla de protagonista. La popular humorista daba vida a un genio que había estado atrapado durante 400 años, y pasaba a formar parte de una familia de un hombre viudo y sus dos hijos. La serie fue un éxito en audiencia, y Lidia San José estuvo en ella hasta el final.

Lidia San José junto a Ana Obregón en 'A las once en casa'.

Historiadora a tiempo completo

Pero su gran pasión no es la interpretación, sino la historia. Lidia San José se licenció en Historia en la Universidad Complutense de Madrid. En 2010 presentó el programa documental 'Los reyes de España' en La 2. Y diez años después, hizo lo propio con 'Los pilares del tiempo'. Un programa en el que la actriz, junto a la arquitecta Leonor Martín, diseccionaban y radiografiaban los espacios arquitectónicos más espectaculares de España para entender mejor su historia.

“Pasé años pensando que a lo mejor tenía que haber estudiado algo “más útil”. ¿Os ha pasado? Pues bien, el tiempo al final me compensó pudiendo aunar en varios trabajos mis dos pasiones. Los Pilares del Tiempo me ha permitido recorrer edificios que no conocía o ver de manera distinta los que sí. ¡Qué bonito es para mí hacer contenidos de divulgación cultural!”, explicó en sus redes sociales tras anunciar su fichaje por el programa.

Paquita Salas y su vuelta a la actuación

Aunque si tenemos que destacar un momento en la carrera de Lidia San José, esa es su aparición en la serie de Los Javis 'Paquita Salas'. En ella, Brays Efe interpreta a una veterana representante que acoge a Lidia San José para darle una nueva oportunidad como actriz. Participó en 12 episodios y se convirtió en una de las protagonistas de la serie. Además, gracias a ella, consiguió cruzar el charco y empezar a trabajar en México. Allí participó en la serie 'Nada personal' a lo largo de 77 episodios.

Pero es que además, este 2025 ha estrenado 'Perfil falso', una serie colombiana de Netflix con la que ha triunfado en el país latinoamericano. "Llevo dos años sin tener representante en España y no sé cuántos más sin hacer un casting", explicó en una entrevista para Lecturas. "Me encantaría trabajar en mi país, claro. Es verdad que estos dos años tampoco me ha preocupado porque he trabajado mucho pero es verdad que me tendría que poner a ello. Yo soy feliz trabajando, ya sea aquí o allí. Ahora tengo una serie por estrenar en México. En Colombia he hecho familia, que es lo que a mí me gusta".

Además, recientemente volvió a estar de moda a raíz de la polémica alrededor de las Campanadas que presentó David Broncano con Lalachus. La humorista fue muy criticada por cierta parte de la sociedad. Pero Lidia San José no dudó en salir en su defensa.