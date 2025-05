La organización de 'Supervivientes 2025' anuncia una fuerte sanción a sus concursantes tras lo ocurrido en Honduras

Este martes, Telecinco emitirá una nueva entrega de 'Supervivientes 2025: Tierra de Nadie' con Carlos Sobera. Y horas antes, la cadena ha lanzado una promoción en la que se avanza un robo masivo de comida que provocará una fuerte sanción para algunos de los concursantes del reality.

Según se aprecia en la promo, este robo se produjo el pasado domingo después de la barbacoa que disfrutó el equipo de Playa Furia después de que Álvaro Muñoz Escassi volviera a ser el ganador de la Liga de los Dioses y eligiera comer junto a todos sus compañeros salvo Carmen Alcayde.

Pues bien, parece ser que después de la barbacoa, Álvaro Muñoz Escassi y otros componentes de Playa Furia se llevaron comida cuando lo tenían permanentemente prohibido. En la promo lanzada por 'Supervivientes 2025' se ve al ex jinete guardándose unas costillas.

Pero no es el único. En las imágenes que ha avanzado Telecinco también se ve a Montoya reconociendo que "yo también he cogido". "Si me echan la bronca que me la echen", asegura por su parte Borja dando a entender que él también ha cogido comida a las espaldas de la organización.

Este martes, en 'Supervivientes 2025' se podrán ver las imágenes íntegras del robo de comida y quiénes fueron los implicados. Asimismo, Carlos Sobera dará a conocer en 'Tierra de Nadie' las consecuencias para los concursantes que se llevaron la comida de la barbacoa a escondidas.

🔥 ¡Robo masivo de comida! 🔥



💥 Todos los detalles, los implicados y las consecuencias

❤️ Carmen Alcayde recibe la visita de su novio

😱 Más datos de la misión de Terelu en Honduras



📺 #TierraDeNadie, esta noche a las 22:00 en @telecincoes 👉 https://t.co/q7XcuT6hT1 pic.twitter.com/QoZF5XljYl — Supervivientes (@Supervivientes) May 13, 2025

'Supervivientes 2025' adelantará la misión de Terelu y el novio de Carmen Alcayde le dará una sorpresa

Por otro lado, este martes en el reality estará Terelu Campos para despedirse antes de poner rumbo de nuevo a Honduras y ofrecer más detalles sobre la misión que va a llevar a cabo en los Cayos Cochinos.

Además, Manuel, último expulsado definitivo, llegará a los estudios de la cadena para hacer balance de su paso por 'Supervivientes 2025' y reencontrarse con sus seres queridos, entre los que se encontrará su actual pareja, Gabriella Hahlingag, con quien podrá abordar los crecientes rumores de infidelidad.

Por otro lado, Carmen Alcayde será sorprendida con la visita de su novio, Charli, en una noche en la que se producirá una nueva salvación con Álvaro, la propia Carmen, Joshua y Nieves como actuales candidatos a la expulsión definitiva.

Los supervivientes, que se reunirán en el Ágora de Poseidón para posicionarse sobre las situaciones más destacadas de la convivencia, participarán en dos nuevos juegos: el juego de recompensa 'La travesía de Dionisio', en el que por equipos tendrán que trasladar una serie de barriles de un lado a otro de la playa y formar con ellos finalmente un mosaico; y el juego de pre-líder 'Desafiando a Zeus', en el que individualmente tendrán que aguantar el máximo tiempo posible sobre una estructura mientras su agarre se va complicando con el paso de los minutos. Los dos mejores de cada playa disputarán el jueves la final del juego de líder.