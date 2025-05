"La han estafado": La tía de Melody sale a la palestra y denuncia lo que han hecho con ella tras Eurovisión en TVE

'La familia de la tele' continúo este martes con la resaca eurovisiva marcada por la polémica desaparición de Melody en su agenda pactada con RTVE tras la gran final de Eurovisión. Aún sin poder hablar con la artista, el espacio conducido por María Patiño consiguió conectar en directo con su tía abuela, María, que no dudó en explicar sin tapujos el gran enfado que toda la familia tiene con el festival.

Tras poner fin a su paso por el festival firmando el antepenúltimo puesto de la edición con 'Esa diva', la cantante se negó a atender a los medios después de su actuación y alteró los planes de la delegación española de regresar a Madrid para el resto de su agenda post-eurovisiva. Y mientras continúa su recuperación en casa, junto a su hijo y su familia alejada del debate y la polémica, 'La familia de la tele' ha conseguido hablar con alguien de su entorno.

La tía de Melody desvela su enfado en 'La familia de la tele' por lo sucedido tras Eurovisión

Ha sido la tía abuela de Melody, María, quién se ha sincerado con María Patiño, Kiko Matamoros y compañía sobre el complicado momento que la de Dos Hermanas está atravesando por su inesperado resultado en el certamen. "Lo que han hecho con ella no está bien, todo el mundo lo ha dicho. La han estafado", comenzó explicando la familiar de la representante de España, visiblemente enfadada.

"Esto que ha pasado no me ha gustado, ni a mí, ni a mi gente, las cosas como son, están enfadadillos", confesó la tía abuela de la sevillana en la puerta de su casa, donde la reportera del magacín se había desplazado este martes mientras siguen la pista de la artista. Así, María no dudó en confesar la decepción generalizada por parte de su sobrina y su padre Lorenzo, que ya durante el especial 'Divas Calling', que se emitió justo después de la final, confesó su sorpresa ante el televoto.

Sin pelos en la lengua, la tía de Melody se revolvió contra la decisión del jurado profesional compuesto por 37 países, que tal solo otorgó 27 puntos a la cantante, sin ningún 12 de por medio, así como la escueta cifra obtenida por el televoto de los espectadores, del que la rumbera tan solo pudo rascar 10 puntos. "Es una niña que es artista de pies a cabeza. No se merece lo que le han hecho. No es que fuera a ganar, pero por lo menos a media tabla", sentenció la familiar de la intérprete.