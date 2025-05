La audiencia de 'Supervivientes' condena lo que ha hecho Damián Quintero y clama su expulsión: "A la calle"

La última recompensa que 'Supervivientes' ha ofrecido a los concursantes ha puesto contra las cuerdas a Damián Quintero. El superviviente ha sido especialmente criticado tras su comentadísimo gesto a la hora de repartir la recompensa obtenida. Muchos le tildan de egoísta y señalan su actitud que, cabe recordar, no es novedad puesto que el concursante ya protagonizó un duro desencuentro con sus compañeros a cuenta del reparto de otra recompensa.

Todo ha comenzado cuando, tras la realización de tres duras pruebas, Joshua Velázquez se ha hecho con el premio: una enorme empanada gallega que el concursante ha podido repartir. A pesar de ello, Laura Madrueño le ha dado unas claras instrucciones para poder compartir dicho premio: "Esta empanada sabes que es tuya. Tú decides cuánto te quedas tú y quién come el siguiente. El siguiente decide cuánto come y quién come el siguiente o si se la come entera".

El ganador de la prueba, Joshua Velázquez, ha decidido quedarse con poco menos de la mitad de la empanada. Asimismo, ha escogido a Nieves Bolós que ha decidido que Pelayo Díaz sea el siguiente en comer. Tras el asturiano, le ha llegado el turno a Damián Quintero. Sin dudarlo dos veces, el concursante ha optado por quedarse con un trozo sensiblemente superior al del resto de sus compañeros.

El comentadísimo gesto de Montoya con sus compañeros

Manuel González le ha seguido y, tras hacerse con su trozo, ha optado porque sea Montoya el siguiente beneficiado. "Manuel ha sido el último en comer y ha decidido que éste trozo sea para ti", le ha comunicado la presentadora al concursante que, sin pensárselo dos veces, ha decidido repartir su trozo entre los compañeros de su equipo a pesar del tamaño del mismo. "Yo voy a cortar un cachito para cada uno. Yo de número no sé, pero de simetría sí", ha confesado el concursante.

La audiencia no perdona el gesto de Damián Quintero con sus compañeros

De vuelta a la actitud de Damián Quintero, es necesario remarcar que el concursante ni siquiera ha disputado esta última dinámica en detrimento de Montoya quien, habiendo concursado y quedado finalista, apenas ha podido tomar empanada. Un hecho que reaviva las críticas por parte de los espectadores que no dudan en tildarle de "egoísta".

"Es una de las peores personas que han pisado la televisión", ha añadido otro espectador. Damián Quintero no ha sido el único concursante señalado puesto que muchos también se fijan en los trozos de Pelayo Díaz. "No he visto supervivientes mas egoístas, egocéntricos, inhumanos y malos como Pelayo y Damian". ha reconocido un seguidor del reality.

