La actriz Toni Acosta se planta ante Susanna Griso y declina responder a esta pregunta en 'Espejo Público'

Toni Acosta ha acudido al plató de 'Espejo Público' para ser entrevistada por Susanna Griso con motivo de la presentación de su nuevo libro, pero una de las cuestiones planteadas durante la charla, que tenía que ver con el terreno personal, le han llevado a torcer el gesto e imponer una línea roja inquebrantable.

Y es que, tal y como ha aducido la intérprete, "mi profesión es aprenderme un texto, subirme a un escenario, rodar una película, grabar una serie o ahora escribir un libro". De este modo, ha marcado distancias con el hecho de airear la vida privada como sí han podido hacer en algún momento de su vida otros compañeros de profesión.

"Contar tu vida no lo he entendido nunca, aunque lo respeto, por supuesto. Ni por un cheque muy alto me lo plantearía", ha asegurado Toni Acosta de manera tajante ante Susanna Griso. Con esta firme postura, la comunicadora de Antena 3 no ha podido rascarle ni un titular sobre su ex suegro, el cantante Raphael.

'Espejo Público' ha emitido las últimas declaraciones del artista, que promete no tener intención de retirarse de los escenarios pese al susto de salud que sufrió hace unos meses. "Yo no puedo hacer una gira de despedida porque por voluntad propia no me voy a ir nunca. De momento haré un concierto por semana", ha asegurado.

Palabras por las que Susanna Griso ha expresado su "admiración". Al igual que Toni Acosta, que ha admitido ese sentimiento pero sin entrar en nada más a pesar de que la periodista le ha interpelado directamente para que opinara sobre él.

"Yo no voy a responder. Ves, esto forma parte de mi manera de entender esto", ha replicado de un modo cortante. Gema López, por su lado, ha tratado de rascarle algo más pero le ha sido imposible al igual que a Griso: "A mí, en este momento de mi vida y por ser coherente con todo lo que estoy hablando, no me toca opinar. Le admiro como artista, le tengo muchísimo cariño, pero no me toca opinar".

Una decisión "por respeto, tanto a él y a su familia, que es mi familia, por mis hijos, por mi pareja, que tengo una pareja. No me parece como que me toque a mí opinar sobre ello", ha rematado Toni Acosta. "Me parece perfecto", ha acertado a responder Susanna Griso, desviando el tema por completo.