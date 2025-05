Koldo Royo tiene claro a quién señalar como el ganador de 'Supervivientes 2025': "Habrá sorpresa"

Koldo Royo ha sido, sin duda alguna, uno de los concursantes más queridos de 'Supervivientes 2025'. De hecho, posiblemente hubiera llegado más lejos de no ser porque él mismo pidió a la audiencia que no le salvara, puesto que ya había llegado a su límite. Ahora, una vez ha vuelto a España y a la normalidad, reconoce que volvería a repetir la experiencia sin dudarlo.

El chef vasco ha concedido una entrevista al portal 'Última hora', donde tiene su propio apartado con 'Las recetas de TikTok'. Durante la charla, se sinceró sobre su paso por el programa y, además, reconoció en qué otro reality participaría y en cuál no lo haría jamás. "Se pasa mucha hambre, pero cuando tienes mi edad se lleva algo mejor. Además ¿para qué te sirve quejarte y estar enfadado? Sinceramente, no lo he llevado ni tan mal", asegura.

Cuando quedan pocas semanas para que se conozca al ganador o la ganadora de 'Supervivientes 2025', Koldo Royo lo tiene claro: "Es complicado decir quien puede ganar, y más como está el mundo a día de hoy. Yo creo que puede haber sorpresa. A mí me gusta como ganador y superviviente Álvaro Escassi. Es un hombre con valores y un superviviente nato. Y si tuviera que decir otra persona sería Joshua. Es más, a una isla desierta me iría con ellos dos y con Nieves. Me parece una mujer con principios".

El motivo por el que Koldo Royo jamás participaría en 'MasterChef'

A la pregunta de con quién no se iría a una isla desierta, también lo tiene muy claro: "Con el 'tridente' Anita, Montoya y Carmen Alcayde. Hay gente especializada en realities que generan más morbo que supervivencia". Sin pelos en la lengua el chef vasco también reconoce que, pese a ser un cocinero reputado, nunca entraría en 'MasterChef'. En cambio, sí que le gustaría ser participante de 'Pekín Express'.

Sobre los motivos por los cuales Koldo Royo fue elegido para 'Supervivientes 2025', él mismo explica que "fue una iniciativa de mi manager, ya que al ser conocido en TikTok me gustaba la idea de participar en algún programa, especialmente en 'Pekín Express' al que sigo y tengo aprecio. E incluso, ahora que conozco el concurso de 'Supervivientes' volvería a repetir la experiencia. Sin embargo no participaría en 'MasterChef'. Considero que es un programa para gente desconocida y otros famosos, no como yo que ya me dedico a la profesión", sentencia.

Lo primero de lo que disfrutó tras abandonar los Cayos Cochinos fue de una buena ducha. Según explica, "los concursantes no huelen mal, como pueda pensar la audiencia. Ten en cuenta que estamos continuamente en el agua del mar. Eso sí, hay cosas que no ven los espectadores y tiene tanto valor como los concursantes y es todo el equipo de profesionales de la productora. Al igual que nosotros nos mojamos, ellos están bajo la tormenta, o con el neopreno puesto dentro del agua, también cuando hace frío o calor. Esa gente tiene mucho mérito y mi respeto".