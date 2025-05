Belén Esteban activa la alerta del peligro que amenaza el tercer intento de estreno de 'La familia de la tele'

Si nada lo impide, este próximo lunes 5 de mayo La 1 de TVE estrenará 'La familia de la tele', su nuevo magacín vespertino. A poco más de 24 horas antes de su debut en la cadena pública, Belén Esteban ha intervenido en 'D Corazón' sin demasiadas novedades con respecto a la semana anterior. Y es que, ya van dos las veces que TVE se ve obligada a retrasar el estreno del programa.

Primero fue por el fallecimiento del Papa Francisco y, una semana después, por el apagón eléctrico que se produjo en toda España. Por eso, tanto Belén Esteban como el resto de sus compañeros esperan que a la tercera vaya la vencida. "Es verdad que estoy un poquito nerviosa, pero mañana voy a estar nerviosísima", reconocía la de Paracuellos a Anne Igartiburu. Aunque con muchas ganas de que se produzca el esperado estreno.

"Estamos todos mis compañeros y yo, desde los que salimos en la tele a los que están detrás trabajando, impacientes porque lo que se va a ver mañana creo que nunca antes se ha visto en televisión. Invito a todo el mundo a que esté pegado a Televisión Española", ha animado Belén Esteban a los espectadores.

Belén Esteban advierte del peligro que acecha al estreno del programa

Belén Esteban con Anne Igartiburu en 'D Corazón'.

Sin embargo, la colaboradora ha alertado de un factor que podría poner en riesgo la retrasmisión del Gran Desfile anunciado: "Sabemos que va a llover". Así lo ha anunciado el meteorólogo Martín Barreiro en 'D Corazón': "Lamento deciros que tengo malas noticias. Mañana se espera una jornada de chubascos tormentosos". "Nos acercamos a Prado del Rey y mañana lunes ya a lo largo de la mañana aumenta el grado de probabilidad de precipitaciones. A lo largo de las siguientes horas, son cada vez más probables. Pero bien es cierto que a lo largo de la tarde irían remitiendo. Es cierto que es difícil acertar donde se van a producir chubascos tormentosos, pero ahora mismo vemos que es bastante probable que se puedan producir cerca de Televisión Española en Prado del Rey durante la tarde", explicó el experto.

Pese a esto, Belén Esteban se muestra optimista: "Es verdad que sabemos que va a llover, pero, como te digo, vamos todos guapísimos y si nos tenemos que poner el chubasquero, que nos lo tendremos que poner en algún momento, sobre todo es la ilusión que tenemos. No sabéis lo que nuestro equipo ha preparado". "Yo ha he ido tres veces a Prado del Reu y he visto todo tapado", comentaba la colaboradora. Además, ha dejado claro que va a ser "algo nunca visto, aunque sea lloviendo".

"A mis jefes les gusta mucho el factor sorpresa de nuestras caras. Algunos saben algo más, pero María y yo somos las que menos sabemos. A ver lo que nos van a hacer, miedo me da", sentenciaba entre risas antes de despedirse de la conexión.