Ares Teixidó se pronuncia sin medias tintas sobre la difícil situación de 'La familia de la tele': "Si nos dan tiempo..."

'La familia de la tele' sigue sin encontrar su hueco en las tardes de La 1, aunque este jueves lograron evitar marcar un nuevo mínimo histórico aumentando su cuota en ambas franjas tras su replanteamiento de contenidos. Y aprovechando el día mundial de la familia, Ares Teixidó no dudó en lanzar un mensaje a sus compañeros de programa sobre el difícil momento que están atravesando de cara a la supervivencia del programa en TVE.

"No quiero que termine el Día Mundial de la Familia sin gritar a los cuatro vientos que tengo la suerte y la locura de haber encontrado una nueva, 'La familia de la tele'", comenzó escribiendo la periodista en un post de Instagram donde mostraba sus primeras conexiones desde Barcelona con sus compañeros de plató de esta última semana.

Ares Teixidó sobre la acogida de 'La familia de la tele' en La 1: "No estamos rompiendo los audímetros"

Precisamente durante este día tan señalado, y tras la catarsis vivida en directo el pasado miércoles, el programa anunció su nueva división en dos bloques: un primer acto dedicado al corazón con María Patiño al frente, y el segundo centrado en actualidad y sucesos con Inés Hernand y Aitor Albizua a los mandos. "Una familia disfuncional, caótica, imperfecta. Como tantas. Pero también una familia que comparte nervios, silencios, ideas, cafés fríos y muchas, muchas ganas", continuó repasando Ares Teixidó en su publicación.

"Una familia que te abraza en los días torcidos, que se reinventa cuando el plan B se convierte en plan C y que sigue empujando aunque aún no lleguen los aplausos. Quién me iba a decir que, después de casi 20 años en esta profesión, estaría viviendo una forma de hacer tele tan distinta a todo lo anterior", reflexionó la periodista ante sus seguidores, que ha vuelto a reunirse con el universo 'Sálvame' después de años alejada de Mediaset.

"Pero aquí estoy, aprendiendo a cada paso y profundamente orgullosa de formar parte de un equipo que se deja la piel. Son genios de la televisión", sentenció Ares Teixidó, arropando al equipo de LA OSA Producciones tras dos semanas de duras críticas por la débil acogida del formato en la cadena pública. "Y si nos dan tiempo, lo vamos a levantar. Hoy no estamos rompiendo audímetros", aseguró la comunicadora.

"Estamos remando juntos, con todo y a por todo"

Fue entonces cuando reconoció la gravedad de la situación, pero incitando a remar por la supervivencia de 'La familia de la tele' a todos sus compañeros. "Hoy no estamos callando haters. Estamos haciendo algo muchísimo más difícil: seguir creyendo. Y si esto no es una familia, entonces que alguien me explique qué sí lo es", apuntó la catalana, lanzando un mensaje de resistencia tal vez ante la actitud pesimista de Belén Esteban durante los últimos días.

"Gracias a este equipazo por enseñarme, por empujar, por no rendirse. Y pase lo que pase, yo me quedo con esto: estamos remando juntos, con todo y a por todo. Y no olvidemos que, apenas ha empezado. ¡Vamos familia!", terminó apuntando Ares Teixidó, que finalizó su optimista publicación agradeciendo también a su familia de sangre y a la elegida, conformada por sus amigos.