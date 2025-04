Un rostro habitual de 'La Revuelta' 'traiciona' a Broncano y salta al programa de Sonsoles Ónega

Este viernes, 4 de abril, 'Y ahora Sonsoles' ha contado con un invitado muy especial. El médico Diego González, un invitado recurrente de 'La Revuelta' de Broncano, ha cambiado el plató de La 1 por el de Antena 3, visitando por primera vez el programa de Sonsoles Ónega.

El sanitario mantiene una excelente relación con David Broncano, con el que conecta de vez en cuando, incluso mientras realiza operaciones de gran dificultad. Sin embargo, este viernes, el 'doctor milagro', como lo han bautizado en el magacín vespertino de Antena 3, se ha pasado a la competencia.

Diego González ha sido recibido con todos los honores por Sonsoles Ónega: "Ante un doctor que salva vidas no me arrodillo porque tampoco… Pero me encanta". La presentadora ha explicado que el médico había salido del quirófano para acudir al programa. Por lo que tan solo tenía unos minutos, después tenía que seguir operando a su paciente.

El sanitario visitaba el plató de 'Y ahora, Sonsoles' para hablar de su última intervención, la cual, "va a cambiar el futuro de la medicina". Así lo explicaba él mismo: "Ayer hicimos la primera cirugía transoceánica de la historia. Hace dos días operamos a un paciente: yo estaba en China y el paciente, en Bucarest. Lo hicimos con un robot de última generación; operó un administrador que estaba a 8.000 kilómetros. Fue la primera cirugía torácica transoceánica del mundo", dijo orgulloso.

El doctor Diego González cambia a Broncano por Sonsoles Ónega

A 8.000 kilómetros de distancia, el doctor manejaba un brazo de robot sincronizado desde China, para operar a un paciente que se encontraba en Rumanía. En esta operación, el cirujano está a los mandos de una consola que maneja el robot. Mientras, en el lugar de la cirugía, también hay un equipo ajustando los brazos de la máquina. La cirugía a distancia arroja luz sobre la medicina, permitiendo que pacientes que no pueden desplazarse tengan oportunidad de curarse. "La inteligencia artificial y la robótica van a cambiarlo todo", asegura el médico.

Diego González explicó a Sonsoles Ónega que su madre fue la principal motivación para dedicarse a la medicina. "Mi madre era enfermera y yo iba con ella al hospital y veía siempre que la gente entraba mal y salía bien. Eso me gustaba porque veía que podía ayudar a la gente. Me trasmitió esa pasión por la medicina y desde pequeño tenía claro que quería ser médico y la cirugía era mi primera opción", reconoció.