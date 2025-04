Ana Rosa dice lo que muchos piensan de Broncano tras dejarlo escapar Mediaset por falta de atrevimiento

Ana Rosa Quintana no dudó en sincerarse sobre su regreso a las mañanas, su trayectoria en Telecinco y su actual competencia durante su paso por el pódcast de The Objective. La presentadora de 'El programa de AR' llegó a 'El purgatorio' dispuesta a opinar sin filtros, y no dudó en volver a opinar sobre David Broncano, esta vez poniendo el foco sobre su frustrado fichaje en Mediaset.

"Hicimos un muy buen trabajo en un momento muy complicado para la cadena", asegura la periodista sobre su salto a las tardes con 'TardeAR', período al que puso fin el pasado febrero tras 16 meses. A su vez, la dueña de Unicorn Content se mostró muy crítica con algunas de las decisiones de Paolo Vasile que condujeron a la cadena a una crisis sin precedentes.

Ana Rosa Quintana sobre David Broncano y 'La Revuelta': "Hubiera sido un fichaje estupendo"

Así, Ana Rosa Quintana reconoció que el antiguo presidente de Mediaset había cometido graves errores como no conservar en su terreno 'El Hormiguero' o 'Pasapalabra', desgastando la programación y perdiendo audiencia. "Cuando Piqueras tenía a 'Pasapalabra' delante hacía un 18 o 20. En televisión es muy importante el programa que tienes antes y después. Cuando vienes de uno muy bajo es muy complicado remontar", señaló la periodista.

A su vez, aseguró que Pablo Motos mantiene "un programa estupendo" en Antena 3 después de 19 temporadas, y no evitó pronunciarse sobre su principal rival en TVE. "Hubiera sido un fichaje estupendo. El blindar su programa durante tantos años no se lo voy a echar en cara, me parece fenomenal que se pusiera en valor", asegura sobre Broncano, refiriéndose a cuando el humorista casi fichó por Telecinco.

Cabe recordar que Broncano y su equipo pudieron dar el salto al grupo de Fuencarral en múltiples ocasiones. Como Andreu Buenafuente desveló hace unos años en una entrevista para Cadena SER, él mismo propuso el formato de 'La Resistencia' cuando aún se estaba gestando a los directivos de Telecinco y la propuesta fue ignorada. Y más recientemente, antes de oficializar su salto a TVE, se conoció que el humorista no llegó a un acuerdo con la cadena.

Sobre el sueldo de Broncano en TVE: "Si se lo pagan, considerarán que lo vale"

Sobre la comentada cantidad que RTVE invirtió para su fichaje, Ana Rosa Quintana se muestra más prudente que en sus primeras declaraciones. "Si se lo pagan, considerarán que lo vale", señala únicamente la periodista, que en su día calificó como "un escándalo" el desembarco del humorista en la cadena pública, asegurando que se trataba de un fichaje orquestado por la Moncloa.