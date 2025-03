El enfrentamiento de Dulceida y David Broncano que saca a la luz 'La Revuelta' por lo que dijo sobre ella

Dulceida visitó por primera vez 'La Revuelta' este lunes para presentar la nueva temporada de 'Dulceida 2+1 al desnudo', su docurreality en Amazon Prime Video. Sin embargo, la influencer no perdió la oportunidad de saldar sus cuentas pendientes con David Broncano, recordando unas polémicas palabras del presentador sobre ella que les han mantenido enfrentados durante años.

Nada más llegar, la creadora de contenido no ocultó su ilusión a la hora de entregar su regalo a David Broncano, un fotografía gigante de ella posando embarazada, como póster de su documental, modificado con la cara del presentador. Fue entonces cuando sacó dos rotuladores para animar al humorista a limar asperezas. "¿Hay paces por hacer?", preguntó algo extrañado el humorista.

Dulceida confronta a David Broncano por lo que dijo de ella en 'La Resistencia': "Ahora lo veo una gilipollez pero..."

"Claro...", aseguró Dulceida mientras escribía "Mejores amigos para siempre" en el cartel que más tarde adornó el fondo del plató. "Nunca llegué a saber de qué venía", comentó más adelante el conductor de 'La Revuelta' mientras recuperaban un titular de la catalana en el que aseguraba que Broncano "no le cae bien". "Me obligaron, confieso", señaló en tono cómico la invitada antes de explicar el motivo de su enfado.

Después de esto, APS Broncano y Dulceida 🍉#LaRevuelta pic.twitter.com/BiFjVLfehl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 31, 2025

"Ahora lo veo una gilipollez pero en ese momento me sentó fatal, acababa de empezar y yo nunca había visto el programa, me lo dijeron", comenzó explicando la creadora de contenido, que trató de justificar sus controvertidas palabras sobre el humorista durante una visita a 'Zapeando'. "Dijiste 'esto es como si ahora Dulceida se muere' que no le importa a nadie", recordó la influencer dejando al presentador con gesto serio.

"¿Quién lo dijo?... ¿Yo?", preguntó visiblemente avergonzado el comunicador antes de comenzar a disculparse. "Entonces te hice la cruz y fui a un programa y me preguntaron quién te cae mal, y dije se la voy a devolver", aseguró Dulceida mientras el humorista trataba de justificarse. "Pero vendría al hilo de un chiste o algo, no creo que… no me acuerdo de la frase pero la verdad es que está bien", aseguró Broncano.

"La verdad es que empecé a ver el programa, me empezaste a caer bien y dije 'joder, me lo pasaría súper bien'. Luego vino Laura y me llamasteis y no cogí el teléfono expresamente porque sabía que estaba aquí", confesó la creadora de contenido, desvelando los motivos por los que finalmente se ha animado a acudir al programa y hacer las paces. Y David Broncano no dudó en sellar su reconciliación con un emotivo mensaje en el cuadro pidiendo disculpas.