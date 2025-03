RTVE cambia radicalmente de horario 'La Revuelta' y retira a Marc Giró: este es el motivo que lo obliga

Desde su estreno en septiembre, TVE había optado por emitir siempre 'La Revuelta' aunque fuera en prime time o late night los días que ofrecía fútbol en el horario habitual del espacio de David Broncano salvo en una única ocasión.

Así, el pasado 26 de febrero, TVE sorprendió al cancelar la emisión de 'La Revuelta' para mantener en emisión la serie 'Asuntos Internos' justo después del partido de octavos de final de la Copa del Rey. Una estrategia que surtió efecto pues la ficción anotó un buen resultado al ir arropada por el fútbol.

Esta semana, la Copa del Rey regresa a la parrilla de TVE con la emisión de las semifinales y había la incógnita de saber cuál sería la estrategia de la cadena pública con respecto a la emisión de 'La Revuelta'. Y ya tenemos respuesta. La 1 volverá a ofrecer el programa de David Broncano justo después del futbol.

De este modo, 'La revuelta' de Broncano no empezará este martes 1 y miércoles 2 de abril hasta mínimo las 23:20 horas. No obstante, el formato de El Terrat podría verse afectado e incluso emitirse en el late night si las semifinales de Copa del Rey se van a prórroga e incluso a penaltis.

Pero con esta estrategia, el gran damnificado por la emisión de la semifinal entre el Real Madrid y la Real Sociedad de este martes 1 de abril será el 'Late Xou' de Marc Giró, que esta semana dejará su hueco en la parrilla a 'La Revuelta' de David Broncano pues el programa arrancará justo después del partido y tras el nuevo programa se ofrecerá una reposición.

Mientras que el miércoles al no haber una oferta de prime time fijada por TVE por el momento no habrá ningún problema. Lo que está claro con esta estrategia es que este martes y miércoles Broncano no se verá las caras con Pablo Motos sino que tendrá que enfrentarse a 'Renacer' y la película 'Como la vida misma' en Antena 3, a 'Código 10' y 'En guardia' en Cuatro, a 'Supervivientes: Tierra de nadie' y 'Universo Calleja' en Telecinco, '¿Quién quiere ser millonario?' y 'Apatrullando' en La Sexta.

Así queda la parrilla de La 1 este martes y miércoles con 'La Revuelta' en prime y late night:

Martes 1 de abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Real Madrid - Real Sociedad

23:20 - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:50 - 'La Revuelta' (reposición con Luis Figo)

Miércoles 2 de abril

21:30 - Semifinal Copa del Rey: Atlético de Madrid - F.C. Barcelona

23:20 - 'La Revuelta' (programa de estreno)

00:50 - 'La Revuelta' (reposición con Gerard Piqué)