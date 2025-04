Atronador aplauso por la intervención de Pablo Alborán en 'La Revuelta' con esta firme reivindicación

Pablo Alborán aterrizó este jueves en 'La Revuelta' para despedir la semana y presentar 'Clickbait', el primer adelanto de su nuevo álbum que llegará a finales de año. Pero en su reencuentro con David Broncano, el malagueño no dudó en sincerarse sobre el difícil episodio de salud que vivió con un familiar el año pasado, lanzando un firme alegato sobre la sanidad pública.

"A mí me tocó estar en el hospital con esta persona en el aislamiento y vi todo el proceso, pude ver de cerca el magnífico trato que hacen los médicos de la sanidad pública", comenzó explicando durante su paso por 'La Revuelta', abriéndose de nuevo sobre el transplante de médula y la quimioterapia a la que se sometió un familiar hace unos meses.

El aplaudido mensaje de Pablo Alborán sobre la sanidad pública en 'La Revuelta'

Fue entonces cuando Pablo Alborán se puso serio para hablar sobre la labor de los médicos y médicas más allá de mostrarse agradecido. "Creo que tenemos una sanidad que es increíble pero no nos la podemos cargar, siempre tratamos a los médicos como súperheroes pero son humanos", comenzó sentenciando el cantante, denunciando la situación con la que muchos profesionales lidian.

"No tienen unas guardias reguladas como debe ser, pasan 24 horas trabajando sin descanso, con una sonrisa. Cuando estás enfermo quieres que te curen, que te salven y no te das cuenta del esfuerzo que están haciendo", insistió el malagueño. "Necesitan claramente nuestra ayuda. Tenemos que ayudarles como sea", aseguró recordando la importancia de donar médula. "Lo he visto con mis ojos, nos han salvado, hay que donar, no es doloroso", sentenció.

Y las redes no tardaron en sentenciar el importante mensaje de Pablo Alborán sobre la sanidad. "La labor social que Pablo Alborán está haciendo en La Revuelta,es algo maravilloso. Apoyando la sanidad pública, pidiendo que pongan más médicos y nos rebajen las guardias imposibles", escribió un espectador en X. "Este mensaje es el que se le tendría que meter en la cabeza a políticos como Ayuso, Abascal… para valorar, cuidar y proteger cosas de lo mejor que tenemos", sentenció otro usuario.

