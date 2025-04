Pablo Alborán se planta y se niega a responder lo que Broncano le intenta sonsacar en 'La Revuelta'

Pablo Alborán aterrizó por primera vez en 'La Revuelta' este jueves para continuar con la promoción de su nueva música. El malagueño se reencontró con David Broncano para presentar 'Clickbait', su nuevo sencillo que estrenó en una reciente visita en 'El Hormiguero'. Y el cantante no dudó en ofrecer los primeros detalles sobre el personaje que interpretará en la segunda temporada de 'Respira' en Netflix.

Nada más llegar, el intérprete no se cortó en recordar a la audiencia que se encuentra inmerso en el rodaje de la ficción de Carlos Montero, pero David Broncano no parecía saber de qué estaba hablando. "Yo ya te considero amigo, y te hablo de cosas y se te olvidan...", comentó algo molesto el malagueño antes de desvelar todos los detalles sobre su primera incursión en la pequeña pantalla.

Pablo Alborán adelanta los primeros detalles sobre su personaje en 'Respira' de Netflix

"Estoy terminando el rodaje de 'Respira' en Netflix y yo soy el cirujano, es una oportunidad brutal. Llevaba ya mucho tiempo estudiando interpretación pero no encontraba nada, solo me proponían cosas cantando", comenzó explicando Pablo Alborán, consciente de la controversia que ha generado en el mundo de la interpretación su suma al proyecto al ser cantante. "Una vez me propusieron uno que no pude hacer porque estaba en la gira", confesó despertando curiosidad.

Ya verás como en unos años Goya revelación, es que le pega totalmente a @pabloalboran #LaRevuelta pic.twitter.com/0nHEVBAS8Q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 3, 2025

Y Broncano no dudó en intentar sonsacar cuál era el proyecto del que podría haber formado parte. "No lo puedo contar, porque ha salido, lo ha hecho otra persona... no puedo hablar", esgrimió el cantante, desvelando únicamente que se trataba de una serie para Movistar Plus+ que cambió radicalmente. "Al final lo acabó haciendo una mujer, cambio completamente y no tenía sentido", añadió el artista.

"Esta tiene mucha salsa... me enrollo con... no lo puedo decir, me van a matar", advirtió Pablo Alborán, consciente de que había estado a punto de desvelar una parte importante de su trama en la ficción de Netflix. "Mi personaje es vasco y me ha costado mucho, es cirujano plástico en un hospital público", desveló únicamente mientras Broncano insistía en que contase cuál será su interés amoroso en la serie.

"Es médico en una serie, claro que se enrolla con gente", subrayó entre risas Ricardo Castella. "No te puedo decir nada", insistió cortante el malagueño sin desvelar nada más. "No es solo esa trama, le pasa de todo, mi personaje es muy interesante", insistió tratando de desviar la atención. "Le estoy intentando sacar información pero…", lamentó el conductor de 'La Revuelta' desistiendo finalmente.